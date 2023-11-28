Делегація ЄС представить план гарантій безпеки для України наступного тижня. Крім того, Рада ЄС вже збільшила бюджет на тренування українських військових через Європейський фонд миру. Про це повідомив верховний представник ЄС Жозеп Боррель після двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Гарантії безпеки для України

Під час зустрічі Кулеба та Боррель обговорили довгострокові безпекові зобов’язання ЄС для України. Європейський дипломат анонсував візит представників ЄС до України, де презентують план безпекових гарантій Києву.

Наступного тижня заступник генерального директорату з питань безпеки Служби з питань закордонних справ поїде до Києва і буде спілкуватися з українськими партнерами, таким чином, щоб я передав цю інформацію Європейській Раді наприкінці року,

– сказав Жозеп Боррель.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в ЄС. За його словами, від цього виграє не лише Україна, а й інші держави, оскільки тоді війна на європейському континенті закінчиться.

Підготовка до засідання Європейської Ради

Український міністр провів двосторонню зустріч з Боррелем в ході підготовки до засідання Європейської Ради в грудні, де Київ очікує на "зелене світло" від Брюсселю щодо початку переговорів про вступ. Кулеба зазначив, що попереду ще багато роботи, аби це історичне рішення зрештою було ухвалено цього року.

"Ми будемо продовжувати працювати з державами-членами над тим, щоб це відбулося", – сказав Боррель.

Втім, під час засідання європейських лідерів в грудні будуть вирішуватися й інші питання. Серед них і ухвалення 12 пакету санкцій проти Росії. Жозеп Боррель заявив, що ЄС завершує роботу над новими обмеженнями для РФ. Верховний представник Євросоюзу засудив нещодавню російську атаку на Київ та закликав держави-члени ЄС допомагати Україні давати відсіч агресору.

Під час вихідних ми побачили чергову масовану атаку. Наскільки я знаю, це наймасованіша атака безпілотників на Київ під час цієї війни,

– сказав Боррель.

Дмитро Кулеба зазначив, у новому пакеті санкцій є пропозиції, спрямовані на придушення можливостей Росії виробляти ракети і безпілотники.

"Ми з нетерпінням чекаємо на їх ухвалення державами-членами", – сказав Кулеба.

Також український міністр очікує, що європейські лідери зрештою узгодять продовження фінансової допомоги для України в рамках Ukrainian Facility.

Додаткові кошти на тренування українських військових

Євросоюз виділив додаткові кошти на тренування українських солдатів з Європейського фонду миру. Суму збільшили на 194 мільйони євро — до 255 мільйонів євро. Таке рішення ухвалила Рада ЄС через потреби ЗСУ та зростання масштабу та складності програми тренувань.

Жозеп Боррель зазначив, що в рамках програми Євросоюз вже підготував 34 тисячі українських військових.

Це є одна із найбільш успішних місій, яку ми проводимо. (...) Це є найбільшим партнером в підготовці військовослужбовців України,

– сказав Боррель.

В ЄС не відчувають втоми від війни

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель відповів на запитання, чи втомилась Європа від війни в Україні. Він заявив, що наразі дуже багато великих "слонів в кімнаті", втім медіа забувають про перемоги української армії.

Про деякі справи ми не говоримо, радше звертаємо увагу на контрнаступ. Але йдеться про експорт зерна з України, який йде уздовж узбережжя. (...) Вдалося відштовхнути російський військово-морський флот і зараз вже ніхто не говорить про питання експорту зерна,

– сказав Боррель.

Він запевнив, що не чує будь-яких сигналів так званої втоми з боку держав-членів ЄС.

Український міністр також заявив, що не відчуває тиску з боку партнерів стосовно мирних переговорів з Росією.

Останні заяви Борреля