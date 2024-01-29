Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко заметив, что накануне встречи уже были сообщения, что неизвестные якобы угрожали Сийярто. Также венгерская печать писала провокативные материалы. Местные же ультраправые говорили о претензиях на некоторые территории Украины. Это была сознательная провокация, чтобы спровоцировать Киев на резкий ответ.

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Украине важно продемонстрировать конструктив

Как отметил Осипенко, уже 1 февраля состоится саммит Европейского Совета, где будут рассматривать финансовую помощь для Украины на 50 миллиардов евро. Поэтому сейчас следует демонстрировать спокойно и конструктивную позицию.

Вполне можно было бы найти определенные точки соприкосновения с Венгрией. К примеру, предложить им совместные проекты по восстановлению Украины. Это большие деньги. Ведь у нас много разрушенной инфраструктуры из-за войны.

Необходимо сместить акценты в прагматическую плоскость. И пока не реагировать на подобные политические провокации со стороны Венгрии. На это не нужно вестись,

– сказал Осипенко.

Украине важно сохранить конструктивную позицию еще по ряду факторов. В июле Венгрия переберет председательство в Совете ЕС и в течение полугода может продолжать ставить палки в колеса Украины. Нам это не нужно. Поэтому вполне логично было бы сейчас сдержанно вести себя.

Нам нужно достигать своих целей, чтобы мы получили военную и финансовую помощь, чтобы не было проблем с интеграцией. Не стоит играть в эти "игры". Тем более, что в Европе уже обратили внимание на деструктивную позицию Венгрии. Там самостоятельно начнут с ней разбираться

объяснил Осипенко.

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