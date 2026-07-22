Российского чиновника цитирует пропагандистское росСМИ ТАСС.

Что известно о встрече Лаврова и Рубио?

По словам главы российского МИД, встреча с Рубио согласована и должна состояться в четверг в первой половине дня.

Лавров говорит, что планирует поинтересоваться у госсекретаря США словами президента Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования войны в Украине.

Кроме того, он добавил, что Москва исходит из того, что "Соединенные Штаты пока не отказались от своих предложений, озвученных в ходе переговоров в Анкоридже".

В то же время, Марко Рубио подтвердил, что встретится с Сергеем Лавровым и обсудит с ним войну в Украине.

Он также утверждает, что война "во многом помешала" в сотрудничестве Вашингтона и Москвы в других вопросах. К тому же, по словам Рубио, стороны являются двумя крупнейшими ядерными государствами мира, поэтому "было бы опрометчиво и безответственно, если бы мы не говорили. Мы должны общаться с российским правительством".

Мы считаем, что для России было бы хорошо, если бы эта война закончилась. США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении этой войны,

– сказал американский чиновник.

В конце Рубио предположил, что Соединенные Штаты – единственная страна в мире, которая может сыграть эту роль в попытке завершить войну.

Напомним, 12 – 14 июля в Баку состоялись неформальные консультации между бывшими чиновниками из Германии и России по поводу войны против Украины. Встреча состоялась без ведома властей Азербайджана. В МИД Украины ответили, что значение таких встреч для мирного процесса близко к нулю.