Оружие, поддержка энергетики и соглашения на миллиарды: Зеленский подвел итоги встречи с Мерцем

В ходе встречи с Фридрихом Мерцем было подписано 15 соглашений и документов общей стоимостью более 8,5 миллиарда евро. Особое внимание стороны уделили укреплению украинской ПВО и совместному производству перехватчиков для борьбы с дронами.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

О чем договорились Зеленский и Мерц?

Зеленский сообщил о результатах встречи с лидером Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем. Берлин подготовил для Украины комплексный пакет поддержки на сумму более 1,3 миллиарда евро.

Сегодня у нас с Фридрихом Мерцем состоялась очень продуктивная встреча. Есть новый пакет поддержки для Украины – комплексный пакет на сумму более 8,5 миллиарда евро. Это вооружение, которое поможет сейчас, а также поддержка для нашей энергетики перед зимой – важный энергетический пакет. Конечно, мы обсудили потребность в ПВО, которая в настоящее время является ключевой,

– сказал Зеленский.

В военную часть помощи войдут средства на совместное производство перехватчиков для реактивных дронов, дальнобойное вооружение, боевые беспилотники и спутниковое оборудование.

Отдельно около 350 миллионов евро направят на поддержку украинской энергетики. В частности, речь идет о генераторах, трансформаторных подстанциях и ремонтных комплектах.

Зеленский подчеркнул, что потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны сейчас особенно остра. Только за эту неделю Россия применила 900 реактивных "Шахедов", а также обычные ударные беспилотники и баллистические ракеты.

Фридрих Мерц сообщил, что Германия планирует совместно с Украиной оперативно запустить серийное производство новых перехватчиков для борьбы с реактивными дронами.

Мы оперативно запускаем их в серийное производство. Это быстро и ощутимо усилит украинскую ПВО,

– заявил Мерц.

В ходе встречи было подписано 15 соглашений и документов. Большинство из них касается взаимодействия в сфере безопасности, производства вооружения, закупок для нужд Украины, заказов для немецкой промышленности и совместных проектов на территории Украины.

Общая сумма наших сегодняшних договоренностей составляет более восьми с половиной миллиардов евро. Была подписана специальная договоренность, которая создает больше возможностей в нашем совместном противодействии дронам,

– сообщил президент.

В то же время Мерц заявил, что Германия вместе с Францией и Великобританией планирует зимой провести в Берлине встречу "коалиции желающих". Ее целью будет координация дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев оказался в зоне воздушной тревоги и услышал взрывы. Вместе с президентом Владимиром Зеленским он находился возле поврежденного здания Национальной академии наук Украины, когда в столице раздались сирены.