Встреча министров ЕС в Брюсселе: Кулеба будет говорить о поставках оружия и ударах по России

Украина будет призывать европейских партнеров предоставить разрешение наносить удары по военным целям в глубине России, а также ускорить поставки обещанной военной помощи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибыв на неформальную встречу глав европейских МИД в Брюсселе.

Кулеба отметил, что успех России на поле боя зависит "от готовности партнеров принимать смелые решения", передает 24 Канал.

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О чем будут говорить на встрече министров ЕС в Брюсселе

Украинский министр подчеркнул, что одним из нерешенных вопросов остается разрешение Украины наносить удары по легитимным военным целям в глубине России.

И здесь мы в основном говорим об аэродромах., которые используются Россией для запуска своих стратегических бомбардировщиков и тактических бомбардировщиков для атак на украинские силы и для атак на украинскую гражданскую инфраструктуру,

– сказал Кулеба.

Министр иностранных дел отмечает, что если у Украины будет достаточно ракет и ей разрешат наносить удары по РФ, то ситуация на местах улучшится, а критическая инфраструктура будет более защищена. Другой месседж, который выразит Кулеба своим европейским коллегам, будет о скорой передаче обещанного оружия.

"Между объявлением о военной помощи и фактическим предоставлением военной помощи иногда промежуток времени слишком длинный. Вы не можете заниматься военным планированием. Вы не можете просчитать, на что вы можете рассчитывать, а на что не можете рассчитывать на поле сражения. Эти вещи после двух с половиной лет войны должны работать как швейцарские часы без задержек.,– сказал министр иностранных дел Украины.

Также он призвал инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс. Кулеба назвал это "самым дешевым и эффективным способом" обеспечить Украину боеприпасами и оружием.

Кроме того, Глава МИД Украины ознакомит европейские визави о прогрессе на пути евроинтеграции. В частности, обсудят ратификацию Римского устава Международного уголовного суда

Также на полях неформального заседания Кулеба обсудит с министеркой иностранных дел Германии Анналеной Бербок необходимость продления финансовой помощи для Украины.

В этих условиях, когда решается будущее Европы, не может быть предметом никаких финансовых дискуссий,

- сказал Кулеба.