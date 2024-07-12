"Мирная миссия" Орбана: премьер-министр Венгрии встретился с Трампом
Источник:Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Они поговорили о мире в Украине и глава венгерского правительства заверил, что Трамп собирается решить "эту проблему".
Об этом венгерский премьер сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее твитер).
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Орбан встретился с Трампом
Трамп и Орбан встретились в резиденции первого Мар-а-Лаго во Флориде. Глава правительства Венгрии назвал это "следующей остановкой своей мирной миссии".
В частности, он рассказал, что они обсудили пути достижения мира.
Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему!,
– говорится в сообщении.
В свою очередь Трамп в сети Truthsocial поблагодарил Орбана и заявил, что мир должен быть как можно быстрее.
"Спасибо, Виктор. Должен быть мир, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!", – написал он.
В СМИ отмечали, что эта встреча вызывает беспокойство, ведь это в очередной раз подталкивает к мысли, что Орбан работает как посредник между Путиным и Трампом. Стоит отметить, что Трамп и Путин имели теплые отношения во время первого срока президентства США, что часто вызывало критику. Более того, Трамп убежден, что сможет остановить войну буквально за один день, если проведет переговоры с Путиным.