Послевкусие от поездок Орбана: в Германии заявили, что председательство Венгрии в ЕС "наделало беды"

Послевкусие от встречи Орбана с Путиным и Си Цзиньпином начало проявляться. В Берлине выступили с резкой критикой в адрес Венгрии.

Не успело председательство Венгрии в Совете ЕС стартовать, как зазвучали голоса недовольных. Среди них – МИД Германии. В ведомстве считают, что Будапешт за короткий период успел уже наделать "много вреда".

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Противоречивый вояж Орбана

Представитель МИД Германии заявил, что они в дальнейшем будут наблюдать за поведением Венгрии, отвечая на вопрос о том, как Берлин планирует реагировать на "мирные визиты" Орбана.

: 1 июля Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС. Через несколько дней Виктор Орбан посетил Москву и встретился с Путиным . Затем венгерский премьер побывал в Пекине и поговорил с лидером КНР. 11 июля Орбан также встретился с Трампом во Флориде.

Чиновник отметил, что председательство Венгрии длится всего 12 дней, впрочем, оно уже нанесло большой вред.

Напомним, что в СМИ пишут о том, что ряд стран-членов ЕС обсуждают возможность бойкота традиционных неформальных министерских встреч, которые происходят в Венгрии во время ее председательства.

Также государстве обдумывают, как использовать договор о ЕС для ограничения пространства для маневра Орбана во время его председательства. Рассматривается и вариант лишения Венгрии председательства в Совете Евросоюза.