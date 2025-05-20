Это было исключение: в чем уникальность встречи Папы Льва XIV и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский стал первым, кого Папа Римский принял после интронизации. Этот случай был уникальным. Украинский лидер с понтификом провели очень теплую и предметную встречу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Брусила в эфире телемарафона. Во время аудиенции Зеленский и Папа Лев XIV обменялись подарками и говорили о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией.

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Чем уникальна встреча Владимира Зеленского и Папы Льва XIV

Представитель Офиса Президента отметил, что ранее понтифики не проводили аудиенции с иностранцами в первый день после интронизации. Впервые Папа Римский встретился с президентом другой страны сразу же после восхождения на престол. И им стал именно украинский лидер.

По сути, это произошло впервые. Президент Украины с первой леди имели аудиенцию у Папы Римского как первый глава иностранного государства, который был удостоен такой чести,

– отметил Игорь Брусило.

Эта встреча была не для церемонии, а для решения дальнейших действий. Зеленский приветствует желание Ватикана присоединиться к решению войны в Украине и провести мирные переговоры, а потому отправился к понтифику, чтобы поговорить в том числе и об этом.

Напомним, торжественная месса по случаю восхождения Папы Римского на Святой престол состоялась на площади святого Петра в Ватикане 18 мая. На торжествах присутствовали лидеры многих стран. С некоторыми из них Владимир Зеленский успел провести короткие встречи. В частности он говорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.