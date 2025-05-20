Про це пише 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Ігоря Брусила в етері телемарафону. Під час аудієнції Зеленський і Папа Лев XIV обмінялися подарунками та говорили про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.

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Чим унікальна зустріч Володимира Зеленського та Папи Лева XIV

Представник Офісу Президента зазначив, що раніше понтифіки не проводили аудієнції з іноземцями в перший день після інтронізації. Уперше Папа Римський зустрівся з президентом іншої країни одразу ж після сходження на престол. І ним став саме український лідер.

По суті, це відбулося вперше. Президент України з першою леді мали аудієнцію в Папи Римського як перший глава іноземної держави, який був ушанований такою честю,

– зазначив Ігор Брусило.

Ця зустріч була не для церемонії, а для вирішення подальших дій. Зеленський вітає бажання Ватикану долучитися до розв'язання війни в Україні та провести мирні переговори, а тому вирушив до понтифіка, щоб поговорити зокрема і про це.

Нагадаємо, урочиста меса з нагоди сходження Папи Римського на Святий престол відбулася на площі святого Петра у Ватикані 18 травня. На урочистостях були присутні лідери багатьох країн. Із деякими з них Володимир Зеленський встиг провести короткі зустрічі. Зокрема він говорив з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо.