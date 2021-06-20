Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.

Подборка прошлой недели Притула выходит из "Голоса", Зеленский раскритиковал Байдена – видео недели

Встреча Байдена и Путина

СМИ разных стран активно обсуждали встречу президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина, которая состоялась 16 июня в Женеве. После нее американские журналисты заявили о том, что Путин получил от саммита то, чего хотел.

Смог ли Байден убедить или спугнуть Путина: видео

Развитие украиноязычных фильмов

Украинский зритель уже давно доказал, что контент на украинском языке – интересный. Одним из последних прибыльных фильмов является "Мои мысли тихие". Несмотря на успех, дубляж на украинском языке, который сейчас является обязательным, хотят отсрочить.

Что происходит в сфере украинской киноиндустрии: видео

Непогода в Ялте

В Ялте уже несколько дней непогода. Проблему вызвали именно чрезмерные осадки, ведь вода затопила дома, магазины и другие здания. Как известно, за 6 часов выпала месячная норма дождя. В городе объявили чрезвычайное положение.

В Ялте объявили чрезвычайное положение: видео

Дружественные государства для украинцев

Известно, что большинство украинцев едины в том, что Россия имеет звание самой недружественной страны. В то же время в офисе Президента решили составить свой список стран, которым больше всего можно доверять. Среди них есть США, Канада, Литва, Польша, Турция.

Каким странам Украина доверяет больше всего: видео

Хитрости пророссийских боевиков

На Донбассе не утихают провокации пророссийских боевиков. В частности, оккупанты в районе Новотошковского обстреливали украинские позиции трижды. Сейчас эту точку считают самой горячей на луганском фронте.

Пророссийские боевики устраивают провокации: видео