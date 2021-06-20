Найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

Підбірка минулого тижня Притула виходить з "Голосу", Зеленський розкритикував Байдена – відео тижня

Зустріч Байдена та Путіна

ЗМІ різних країн активно обговорювали зустріч президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна, яка відбулась 16 червня у Женеві. Після неї американські журналісти заявили про те, що Путін отримав від саміту те, чого хотів.

Чи зміг Байден переконати або злякати Путіна: відео

Розвиток україномовних фільмів

Український глядач вже давно довів, що контент українською мовою – цікавий. Одним з останніх прибуткових фільмів є "Мої думки тихі". Попри успіх, дубляж українською мовою, який зараз є обов'язковим, хочуть відтермінувати.

Що відбувається у сфері української кіноіндустрії: відео

Негода у Ялті

У Ялті вже кілька днів – негода. Проблему спричинили саме надмірні опади, адже вода затопила будинки, магазини та інші будівлі. Як відомо, за 6 годин випала місячна норма дощу. У місті оголосили надзвичайний стан.

У Ялті оголосили надзвичайний стан: відео

Дружні держави для українців

Відомо, що більшість українців єдині в тому, що Росія має звання найбільш недружньої країни. Водночас в Офісі Президента вирішили скласти свій список країн, який найбільше можна довіряти. Серед них є США, Канада, Литва, Польща, Туреччина.

Яким країнам Україна довіряє найбільше: відео

Хитрощі проросійських бойовиків

На Донбасі не вщухають провокації проросійських бойовиків. Зокрема, окупанти в районі Новотошківського обстрілювали українські позиції тричі. Наразі цю точку вважають найгарячішою на Луганському фронті.

Проросійські бойовики влаштовують провокації: відео