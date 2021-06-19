Фільм знімають українською мовою з використанням суржику. Один з виконавців головної ролі Аміль Насіров зізнався, що і сам полюбляє передивлятись стрічки українською мовою.

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"Я дуже люблю дивитись фільми українською мовою. Особливо старі фільми. Це як хвилинка ностальгії, коли я в дитинстві дивився фільми по телевізору", – сказав Аміль Насіров

Продюсером стрічки є Володимир Яценко. Раніше він працював з такими фільмами як "Дике поле" та "Атлантида". Обидві стрічки також озвучені українською, адже глядач вже довів, що контент українською мовою йому цікавий. Наприклад, "Мої думки тихі" став прибутковим україномовним фільмом.

"Щодо індустрії, я вважаю це дуже великим надбанням, що взагалі індустрія переходить на українську мову і це має дуже великий вплив на суспільство, я маю на увазі позитивний вплив. Вважаю, що це дуже великий здобуток, його не можна зараз віддавати назад", – сказав Володимир Яценко.

Положення щодо дубляжу хочуть відтермінувати

Втім, не всі виробники контенту хочуть знімати україномовний продукт. Здебільшого кіно та серіали в Україні знімають російською, аби потім продавати їх окупанту.

У липні 2021 року має набути чинності одна зі статей закону, яка зобов'язує виробників робити український дубляж. І через це у Верховній Раді хочуть відтермінувати це положення на невідомий термін.

Дубляж фільмів українською хочуть відтермінувати: дивіться відео 24 каналу

"Я так розумію, що це просто гра деяких медіахолдингів, які мають свої власні кінопродукти, які можуть бути потрібними на ринку в інших країнах, сусідніх країнах. І водночас вони не хочуть займатись дублюванням українських стрічок", – сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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Ініціатори відтермінування, нардепи від "Слуги народу" Євгенія Кравчук та Микита Потураєв сказали, що роблять це лише задля того, аби врятувати кіно та телевиробників. Начебто ці індустрії настільки постраждали від пандемії коронавірусу, що не можуть собі зараз дозволити додаткові витрати. Утім, у розважальної індустрії було 2 роки часу, щоб повністю перейти на українську мову.

Кіно хочуть продавати країні-окупанту – Росії

Співавторка закону про мову Ірина Подоляк зазначила, що зйомки фільмів та серіалів під час карантину не припинялись. Тому вона не розуміє, чому для цієї сфери мають бути такі поступки.



В індустрії було 2 роки, щоб підготуватись до закону / Фото 24 каналу

Також, на її думку, законопроєкт про відтермінування дубляжу українською – це наслідок роботи телевізійного лобі, яке виробляє продукт російською мовою, щоб продавати його і на українському ринку, і країні-окупанту.

Телевізійники хочуть виробляти свій продукт, контент російською мовою, тому що вони можуть його одночасно продавати і в Україні, і в Росії. В Україні – 30 – 38 мільйонів, в Росії – 180 мільйонів,

– пояснила Ірина Подоляк.

Вона додала, що відповідний ринок є зручним та вигідним для телевізійників. Наразі законопроєкт про відтермінування дубляжу українською ще не ухвалили. Його мають розглянути у профільному комітеті. Якщо депутати не встигнуть цього зробити до 16 липня, усі фільми і серіали, вироблені в Україні, мають демонструватися українською мовою. Інакше штраф, але лише з 2022 року.