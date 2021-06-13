Нині це найгарячіша точка на Луганському фронті. Там хитрощами виманюють українських захисників з укриттів, щоби зробити їх мішенями для ворожих снайперів.

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Військовослужбовці кажуть, що ніч проти неділі 13 червня тут видалася напруженою. Окупанти почали гатити в наш бік.

По лівому флангу був потужний вибух. Калібру не скажу, але після цього почався дуже щільний обстріл із 5:45,

– розповів військовий Олександр.

Від початку тижня, окупанти ці позиції обстрілюють втретє. Кажуть, що стріляють зі стрілецької зброї, автоматів. Також відкривали вогонь із кулеметів.

Окупанти відвертають увагу

Такою стріляниною окупанти намагаються відвернути увагу від роботи снайперів. Поки ворожі піхотинці накривають позиції неприцільним вогнем, снайпери чекають слушної нагоди, щоби зробити смертельний постріл.

"Це їхній напрацьований спосіб. Вони постріляють, повисмикують, щоби вийшов і подивився, звідки. А десь збоку снайпер уже сів та чекає", – пояснив військовий Владислав.

Використовують окупанти й безпілотники, хоча біля лінії розмежування згідно з мінськими угодами, це робити заборонено. Та ворогам до того – байдуже.

Підрозділ зазнав втрат

Кілька тижнів тому на цій позиції підрозділ зазнав втрат. Ворожий снайпер поцілив одного з армійців у низ живота просто під бронежилет. Попри намагання лікарів, врятувати чоловіка не вдалося.

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"Місцеве населення не може з одного пострілу вбивати, калічити й травмувати наших. Це точно не місцеві. Тим паче вони сюди не ризикнули б лізти. Цілив снайпер із покинутої хати окупованого Голубівського", – розповів військовослужбовець ЗСУ Роман.

На такі обстріли, армійці не можуть відповідати. Надто висока ймовірність, що поруч опиняться селяни.