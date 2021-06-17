Остаточним потужним "геть від Москви" стала Революція Гідності. Тоді більшість українців визначились хто друг, а хто так і лишився агресором.

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В Офісі Президента склали список дружніх до України країн

Ближче до Заходу – Україна дедалі більше акцентує саме на цьому. Офіс Президента навіть склав свій список дружніх країн. За словами заступника голови ОП Андрія Сибіга, це:

США;

Канада;

Литва;

Польща;

Туреччина.

Їх вимірюють міццю і кількістю стратегічних зв'язків, а також підтримкою не лише в найтяжчу хвилину. Утім прихильності дещо відрізняються від поглядів пересічних українців, які найпривітнішою вважають саме Польщу. Далі в списку Молдова, Румунія, Білорусь, Словаччина, Угорщина і Туреччина.

Така розбіжність поглядів зверху і знизу не є випадковою. Політолог Володимир Фесенко пояснив, Офіс Президента, МЗС оцінюють раціонально, з погляду реальної політики. Натомість в громадян України інший критерій. "Як це часто буває, найбільші друзі і найбільші вороги – серед сусідів", – відзначив він.

Українці розглядають Росію як ворога

Спільні лише в одному. Росія нині має звання найбільш недружньої країни. На офіційному рівні – держава-агресор, на побутовому – викликає недовіру в багатьох українців. Навіть якщо вони мають там прямих родичів. Крім реальних бойових і дипломатичних війн, протистояння охоплює всі сфери – від мови до футболу.

У культурному просторі війна ведеться широко, масштабно і креативно. Підхоплюють мотив і наші доброзичливі сусіди. А от російським зіркам в Україні геть не раді. Бойкотують, забороняють в'їзд за відвідини нашого тимчасово окупованого Криму.

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Дістається і своїм за гастролі "золотим кільцем". Найгучнішим скандалом став бойкот переможниці нацвідбору на Євробаченні у 2019 році – Maruv. Права на пісню, яку мали співати від України, належали російській компанії.

Потужна російська пропаганда спрацювала проти в питанні України зовсім у всіх сферах. І загострилась ситуація саме у 2014 році, але не так через Революцію Гідності. Тоді навіть російськомовні українці, які звикли прихильно ставитись до Росії, зрозуміли, що "дружня" країна напала на нас.

Росія не просто на нас напала, захопила частину нашої території. А продовжує війну на Донбасі, вбиває наших людей. Ось це стало шоком і травмою,

– розповів Володимир Фесенко.

З кожною новою пропагандистською кулею відкривалось й пригадувалося все більше історичної правди. Мантра про братні народи проти свідчень як Україна ще на початку XX століття вже прагнула до визнання своєї незалежності від найближчих стратегічних партнерів.

"Було спрямовано до західноєвропейських держав низку дипломатичних представництв, посольств, місій. Загалом було створено такі представництва у близько 30 державах Західної Європи і Америки", – відзначив начальник наукового управління Українського інституту національної пам'яті Ярослав Файзулін.



Але євроінтеграцію перервала більшовицька влада, яка зробила все, аби про шлях до Європи українці забули і жили з думкою про братерство з Росією.

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З 1990-х років Україна, вже з відновленою незалежністю, поступово поверталася до свого європейського вибору. І розпочата Росією війна тільки укріпила свій статус недружньої країни.