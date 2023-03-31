Вероятно, в первую очередь президенты России и Турции будут говорить о войне в Украине. Об этом 24 Канала рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
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Данилов сообщил, что пока неизвестно, как состоится эта встреча, приедет ли Путин все-таки в Турцию, будет ли организована видео связь.
Он убежден, что после признания Путина официально военным преступником отношения его с Эрдоганом не изменятся.
Эрдоган подчеркивает, что никому не удастся рассорить Турцию с Россией, втянуть ее в войну. Мол, их позиция ясна, они за территориальную целостность и за немедленное прекращение огня, но они не собираются быть стороной конфликта,
– резюмировал говорящий.
Эрдоган работает на свой имидж
Аналитик отметил, что Эрдогану можно скорее организовать какое-то важное событие, чтобы показать его могущество и значимость. Его пропаганда представляет запуск электростанции, которую еще фактически не запускают, а только подадут в нее топливо, как то, что Турция стала ядерным государством.
Для Эрдогана это важный ход с точки зрения его пиара и предвыборной кампании, связанной и с запуском атомной электростанции "Аккую", туда 27 апреля планируют загрузить ядерное топливо.
– добавил спикер.
Данилов предположил, что будут говорить Путин и Эрдоган: смотреть видео
Лидеры России и Турции планируют встречу: что известно
- Российский диктатор может приехать в Турцию 27 апреля.
- Аналитики предполагают, что вероятность этой встречи велика. Между странами есть взаимозависимость, кроме того, Турция имеет рычаги влияния на Россию.
- Лидер Турции также говорит, что "западный клуб хочет втянуть страну в войну против России". Эрдоган подчеркнул, что хочет выступать как раз посредником в переговорах между Украиной и Россией.