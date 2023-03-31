Вероятно, в первую очередь президенты России и Турции будут говорить о войне в Украине. Об этом 24 Канала рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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Данилов сообщил, что пока неизвестно, как состоится эта встреча, приедет ли Путин все-таки в Турцию, будет ли организована видео связь.

Он убежден, что после признания Путина официально военным преступником отношения его с Эрдоганом не изменятся.

Эрдоган подчеркивает, что никому не удастся рассорить Турцию с Россией, втянуть ее в войну. Мол, их позиция ясна, они за территориальную целостность и за немедленное прекращение огня, но они не собираются быть стороной конфликта,

– резюмировал говорящий.