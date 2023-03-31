Імовірно, першою чергою президенти Росії та Туреччини говоритимуть про війну в Україні. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
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Данилов повідомив, що поки невідомо, як відбудеться ця зустріч, чи Путін все-таки приїде до Туреччини, чи буде організований відео зв'язок.
Він переконаний, що після визнання Путіна офіційно військовим злочинцем стосунки його з Ердоганом не зміняться.
Ердоган підкреслює, що нікому не вдасться розсварити Туреччину із Росією, втягнути її у війну. Мовляв, їхня позиція зрозуміла, вони за територіальну цілісність і за негайне припинення вогню, але вони не збираються бути стороною конфлікту,
– резюмував мовець.
Ердоган працює на свій імідж
Аналітик зауважив, що Ердогану якомога швидше потрібно організувати якусь важливу подію, аби показати його могутність і значущість. Його пропаганда подає запуск електростанції, яку ще фактично не запускають, а лише подадуть в неї паливо, як те, що Туреччина стала ядерною державою.
Для Ердогана це важливий хід з точки зору його піару та передвиборчої кампанії, пов'язаної і з запуском атомної електростанції "Аккую", туди 27 квітня планують завантажити ядерне паливо,
– додав спікер.
Данилов припустив про, що говоритимуть Путін та Ердоган: дивитись відео
Лідери Росії та Туреччини планують зустріч: що відомо
- Російський диктатор може приїхати до Туреччини 27 квітня.
- Аналітики припускають, що імовірність цієї зустрічі велика. Між країнами є взаємозалежність, крім того, Туреччина має важелі впливу на Росію.
- Лідер Туреччини також говорить, що "західний клуб хоче втягнути країну у війну проти Росії". Ердоган наголосив, що хоче виступати саме посередником у переговорах між Україною та Росією.