Хочет не мира, а уничтожения государственности Украины: в ISW проанализировали встречу Путина с Орбаном

Последние заявления президента России Владимира Путина свидетельствуют о том, что он не собирается соглашаться на мирные переговоры. Более того, он видит "окончательное" завершение войны в уничтожении украинской государственности.

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны по итогам встречи Путина и Орбана в Москве. В ISW добавили, российский президент прямо отверг любые переговоры о прекращении огня.

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Какая цель Путина в войне

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Путин использовал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы выступить против договоренности о прекращении огня. Так, российский президент выразил преданность своей позиции, что "окончательным" завершением войны будет достижение циничной цели – уничтожения украинской государственности.

В ISW добавили, что на встрече с Орбаном Путин прямо отверг участие России в любых переговорах по соглашению о прекращении войны. Аналитики добавили, что это является отклонением от курса политики российского президента, ведь раньше он делал вид, что ему "интересны" мирные переговоры. Путин заявил, что соглашение между Россией и Украиной не должно привести к временному прекращению огня, поскольку это позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться. Зато Россия выступает за "полное" и "окончательное" прекращение конфликта.

Однако пока Путин не желает согласиться ни на что, кроме уничтожения украинской государственности и идентичности, что неоднократно иллюстрируют его замечания и требования,

– отмечают аналитики.

Кроме того, Путин также пытался показать Орбана не только как друга России, а и как представителя ЕС, ведь Венгрия стала председателем в Совете ЕС. Поэтому российский президент выразил надежду, что Орбан обсудит позицию стран ЕС относительно войны в Украине с "европейскими партнерами".