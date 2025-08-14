Стоит понимать, что сейчас лидер США не имеет чем серьезно давить на Украину. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, заметив, что, например, оружие покупает для нас Европа.

Какие методы давления может использовать Трамп?

У президента США остаются лишь несколько механизмов. Ключевой уязвимостью Украины сейчас является даже не оружие или деньги, а коррумпированность части украинской элиты.

"Вбросы компромата, расследования в различных юрисдикциях могут быть фактором шантажа. Во всем остальном у Трампа нет механизмов и возможностей для того, чтобы принуждать Украину к уступкам", – подчеркнул Олег Саакян.

Если мы говорим об оружии, то оно и так продается. Пусть Трамп скажет американским производителям вооружения, среди которых значительная часть это спонсоры Республиканской партии, что он лишает их таких заказов. А потом пусть попробует сказать своим сенатором и конгрессменам, что вынуждает Украину к капитуляции.

Все это обернется серьезным политическим кризисом, потому что такая позиция не найдет поддержки большинства. Так что, здесь у Трампа достаточно сложная ситуация. Он действительно может сказать, что сделал все возможное и просто уйти,

– отметил политолог.

Но для этого ему нужно сохранить поставки вооружения Украине на коммерческой основе. Что касается денег, то ситуация хуже. Трамп может блокировать бюджетную поддержку Украины, поэтому нам придется рассчитывать на Европу.

Но если Трамп будет неприемлемо действовать в вопросах Украины, то наткнется на сопротивление европейцев. Поэтому может остаться один на один в противостоянии с Китаем. Роль Пекина для Европы возрастет, что обернется настоящим поражением для США.

К слову, премьер Великобритании Кир Стармер назвал встречу Трампа с Путиным – реальным шансом для прекращения огня. Но для этого нужны гарантии безопасности для Украины.