Российские войска с весны 2024 года на Харьковщине, и с начала 2025 года – на Сумщине – пытались создать буферные зоны. Впрочем, усилия оккупантов не имели успеха.

8 августа несколько российских военных блогеров заявили, что минобороны России заменило командующего Северной группой войск и Ленинградского военного округа генерал-полковника Александра Лапина на начальника штаба Сухопутных войск России генерал-полковника Евгения Никифорова, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Зачем Кремль меняет командующих оккупантами на Севере Украины?

Известно, что Лапин возглавлял Северную группу войск России с осени 2024 года.

Милиблогеры остро критиковали Лапина из-за неудачи в создании буферной зоны в северных районах Сумской и Харьковской областей.

Отмечается, что Никифоров с середины августа 2024 года вместе с Лапиным координировал ответ России на украинское вторжение в Курскую область в августе 2025 года и дальнейшее российское наступление на север Сумской области.

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров является близким союзником Никифорова и, вероятно, имел влияние на его назначение.

Ни российские государственные СМИ, ни министерство обороны России пока не подтвердили назначение Никифорова, а дальнейшая судьба Лапина остается неизвестной.

Напомним, что 15 августа на Аляске должен состояться саммит Путина и Трампа. Главе Кремля удалось убедить американского лидера, что он готов к компромиссам в территориальном вопросе. Как пишут СМИ, диктатор может предложить обмен территориями: заставить Украину вывести войска из Донбасса, а самому взамен уйти из Сумской и Харьковской областей. Об этом пишет издание CNN.