Договорились о рублях: Турция и россия хотят довести товарооборот до 100 миллиардов долларов

Президент Турции Реджеп Эрдоган решил встретиться с кремлевским диктатором владимиром путиным. Ради этого он приехал в Сочи.

Турция решила улучшить сотрудничество с путинским режимом. Собираются это сделать в сфере торговли, туризма и сельского хозяйства.

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Торговля на 100 миллиардов долларов

Эрдоган заявил, что на встрече с путиным поговорили о том, как дальше будут развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее мы заявляли о нашей цели в торговле в 100 миллиардов долларов. В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких областях, как торговля, туризм и сельское хозяйство, особенно в энергетике. Мы полны решимости обеспечить, чтобы объем нашей двусторонней торговли достиг большего уровня,

– сказал Эрдоган.

Министры торговли двух стран даже подписали в Сочи соответствующий меморандум.

Кроме того, президенты договорились о частичной оплате российского газа в рублях, которую должна осуществлять Турция.

Что известно о встрече путина и Эрдогана

Они говорили в Сочи более 4 часов. Темой разговора Эрдогана с кремлевским убийцей стало сотрудничество и газовые вопросы. Перед встречей Эрдоган и путин говорили о развитии событий в Сирии. Речь также и о "зерновых" вопросах.

Они договорились провести следующее заседание Совета по сотрудничеству высшего уровня в Турции. Отмечали необходимость обеспечения выполнения стамбульских соглашений, в частности, беспрепятственный экспорт зерна. Правда, пропагандистские СМИ пишут, что говорилось о российском зерне. Говорили о наращивании объемов торговли россии и Турции, взаимодействии в транспортной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве.

Главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах высказывал мнение, что обострение в Нагорном Карабахе и обвинение российских "миротворцев" в бездействии в этом регионе состоялось накануне визита Эрдогана к путину не просто так. По его словам, это козырь Эрдогана, потому что путин сейчас не может помочь Армении.

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