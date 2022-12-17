Не будет склонять к участию в войне: Арестович назвал цели поездки Путина к Лукашенко

Российский диктатор Владимир Путин собирается посетить Минск, чтобы встретиться там с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Хотя самой очевидной темой для их разговора кажется непосредственное вступление Беларуси в войну, вероятно, они будут говорить о другом.

Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин Live", сообщает 24 канал. По его словам, есть более острая причина для личной поездки Путина в Беларусь.

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Зачем Путин едет в Минск

Речь идет о разоблачении контактов Лукашенко с Западом. Президент России хочет вразумить и предостеречь своего белорусского коллегу. Конечно, с вопросом вступления Беларуси в войну это взаимосвязано, ведь лучший способ заставить Лукашенко оборвать контакты с Западом – склонить его к непосредственному участию в войне.

Но именно поэтому и Лукашенко, по мнению Арестовича, до последнего будет избегать этого всеми возможными способами – будет маневрировать, делать всевозможные заявления с призывами, устраивать внезапные проверки готовности армии, ехать 20 БТРами в сторону украинской границы и так далее.

Он очень боится участия белорусских войск в войне,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Он добавил, что в общем-то у диктаторов и без этой темы будет о чем поговорить. Так, на повестке дня их встречи, скорее всего, будут:

отношения в треугольнике Россия – Беларусь – Китай,

отношения Лукашенко с Западом, его "переговоры Вольфа в Берне",

передача вооружения российской армии,

применение российских вооруженных сил против Украины с территории Беларуси.

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Могут ли убить Лукашенко

Поговаривают, что российская сторона хочет убить Лукашенко, чтобы кто-то другой, тот, кто его заменит, отдал армии приказ о наступлении на Украину. Как объяснил Арестович, россияне, конечно, могут это сделать, но они никогда не получат гарантии, что после ликвидации Лукашенко в Беларуси не начнется народное восстание, которое усложнит применение белорусских вооруженных сил во внешней войне. Кроме того, поняв, что Лукашенко убили именно россияне, и белорусские военные могут взбунтоваться и перейти на сторону повстанцев.

"Смерть Лукашенко сразу после смерти Макея – сразу все будут понимать, каких "грибов", где он "объелся", и самое главное – зачем. Конечно, было бы хорошо, но в жизни такое редко бывает", – подчеркнул Арестович.

Он добавил, что и убить Лукашенко не так просто, как могло бы казаться, ведь его очень хорошо охраняют. В конце концов речь идет о лидере государства, который имеет преданные спецслужбы, силовиков и знает, что на его жизнь могут покуситься в любой момент.

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