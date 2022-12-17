Не будет склонять к участию в войне: Арестович назвал цели поездки Путина к Лукашенко
Российский диктатор Владимир Путин собирается посетить Минск, чтобы встретиться там с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Хотя самой очевидной темой для их разговора кажется непосредственное вступление Беларуси в войну, вероятно, они будут говорить о другом.
Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин Live", сообщает 24 канал. По его словам, есть более острая причина для личной поездки Путина в Беларусь.
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Зачем Путин едет в Минск
Речь идет о разоблачении контактов Лукашенко с Западом. Президент России хочет вразумить и предостеречь своего белорусского коллегу. Конечно, с вопросом вступления Беларуси в войну это взаимосвязано, ведь лучший способ заставить Лукашенко оборвать контакты с Западом – склонить его к непосредственному участию в войне.
Но именно поэтому и Лукашенко, по мнению Арестовича, до последнего будет избегать этого всеми возможными способами – будет маневрировать, делать всевозможные заявления с призывами, устраивать внезапные проверки готовности армии, ехать 20 БТРами в сторону украинской границы и так далее.
Он очень боится участия белорусских войск в войне,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
Он добавил, что в общем-то у диктаторов и без этой темы будет о чем поговорить. Так, на повестке дня их встречи, скорее всего, будут:
- отношения в треугольнике Россия – Беларусь – Китай,
- отношения Лукашенко с Западом, его "переговоры Вольфа в Берне",
- передача вооружения российской армии,
- применение российских вооруженных сил против Украины с территории Беларуси.
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Могут ли убить Лукашенко
Поговаривают, что российская сторона хочет убить Лукашенко, чтобы кто-то другой, тот, кто его заменит, отдал армии приказ о наступлении на Украину. Как объяснил Арестович, россияне, конечно, могут это сделать, но они никогда не получат гарантии, что после ликвидации Лукашенко в Беларуси не начнется народное восстание, которое усложнит применение белорусских вооруженных сил во внешней войне. Кроме того, поняв, что Лукашенко убили именно россияне, и белорусские военные могут взбунтоваться и перейти на сторону повстанцев.
"Смерть Лукашенко сразу после смерти Макея – сразу все будут понимать, каких "грибов", где он "объелся", и самое главное – зачем. Конечно, было бы хорошо, но в жизни такое редко бывает", – подчеркнул Арестович.
Он добавил, что и убить Лукашенко не так просто, как могло бы казаться, ведь его очень хорошо охраняют. В конце концов речь идет о лидере государства, который имеет преданные спецслужбы, силовиков и знает, что на его жизнь могут покуситься в любой момент.
Что известно о встречах Путина и Лукашенко
- Встреча двух диктаторов состоится во Дворце Независимости в Минске. Вместе с Путиным приедет большая правительственная делегация, так что сначала встреча пройдет в широком кругу, а уже потом – тет-а-тет.
- Впоследствии стало известно, что там будут присутствовать и министры обороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин. По официальной версии, президенты России и Беларуси и их приспешники обсудят процесс реализации ранее принятых "союзных программ".
- Однако в белорусской оппозиции считают, что их разговоры будут затрагивать в основном российско-украинскую войну, ведь Лукашенко – единственный действующий союзник Путина в этой войне.