Такое мнение в эфире 24 Канала выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, диктаторы фактически создают картинку отсутствия Беларуси как государства, но Лукашенко не понимает, насколько это небезопасно.

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Путин показал, что контролирует Беларусь

Подоляк отметил, что это не обычный визит. Российский диктатор стремится показать, что союзное государство – очень мощный институт. Путин продемонстрировал, что полностью контролирует Беларусь.

Путин хочет зафиксировать, что они имеют конкретную поддержку и будут делать в рамках этого мощного государства все, что угодно. В частности, перебазирование оружия и максимальный контроль над территорией. То есть Путин показал, что он не просто де-факто, но и де-юре контролирует Беларусь во всех смыслах этого слова,

– объяснил он.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что для Лукашенко этот визит также важен. Он хочет получить еще деньги за то, что подыгрывает России.

"То есть он говорит, что не просто тактическое ядерное оружие получат, но и стратегическое могут получить. А Шойгу добавил, что они (белорусы – 24 Канал) уже умеют пользоваться самолетами, там уже будет "Искандер-М", имеющий ядерное и обычное обеспечение", – сказал чиновник.

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Лукашенко не видит опасности для Беларуси

Михаил Подоляк убежден, что диктаторы фактически создают картинку отсутствия Беларуси как государства. Он отметил, что Лукашенко не понимает, насколько это опасно для его страны.

Для него важны деньги, чтобы получить определенные экономические дивиденды. Думаю, он увеличит объемы экономических программ в Беларуси. Но они на весь мир транслируют, что Беларусь уже не субъектное государство. Поэтому я бы на месте господина Лукашенко был бы более осторожным, но это не о нем,

– заметил советник главы ОПУ.

Чиновник считает, что российские и белорусские политики неадекватно ведут себя и не понимают реальную ситуацию. Он добавил, что Лукашенко своими действиями только усугубляет положение Беларуси.

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