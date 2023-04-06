Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, диктатори фактично створюють картинку відсутності Білорусі як держави, але Лукашенко не розуміє, наскільки це небезпечно.

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Путін показав, що контролює Білорусь

Подоляк зазначив, що це не звичайний візит. Російський диктатор прагне показати, що союзна держава є дуже потужною інституцією. Путін продемонстрував, що повністю контролює Білорусь.

Путін хоче зафіксувати, що вони мають конкретну підтримку і будуть робити в рамках цієї потужної держави все, що завгодно. Зокрема, перебазування зброї та максимальний контроль над територією. Тобто Путін показав, що він не просто де-факто, але й де-юре контролює Білорусь в усіх сенсах цього слова,

– пояснив він.

Радник голови ОПУ підкреслив, що для Лукашенка цей візит також важливий. Він хоче отримати ще грошей за те, що підіграє Росії.

"Тобто він каже, що не просто тактичну ядерну зброю отримають, але й стратегічну можуть отримати. А Шойгу додав, що вони (білоруси – 24 Канал) вже вміють користуватись літаками, там вже буде "Іскандер-М", який має ядерне і звичайне забезпечення", – сказав посадовець.

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Лукашенко не бачить небезпеки для Білорусі

Михайло Подоляк переконаний, що диктатори фактично створюють картинку відсутності Білорусі як держави. Він відзначив, що Лукашенко не розуміє, наскільки це небезпечно для його країни.

Для нього важливі гроші, щоб отримати певні економічні дивіденди. Думаю, він збільшить обсяги економічних програм в Білорусі. Але вони на весь світ транслюють, що Білорусь вже не суб’єктна держава. Тому я б на місці пана Лукашенка був би обережнішим, але це не про нього,

– зауважив радник голови ОПУ.

Посадовець вважає, що російські та білоруські політики неадекватно поводяться та не розуміють реальної ситуації. Він додав, що Лукашенко своїми діями тільки погіршує становище Білорусі.

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