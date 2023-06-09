Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Тарас Загородний. По его словам, встреча Путина и Лукашенко также связана с подрывом Каховской ГЭС и возможными провокациями на Запорожской АЭС.

Читайте также Единственная наша ошибка, – Лукашенко говорит, что "украинский вопрос" нужно было решить в 2014 году

"Они снова испытывают Запад, чтобы показать, что у них есть ядерное оружие. Они хотят всеми силами остановить украинское контрнаступление и начинают шантажировать Запад, чтобы проверить, изменилось ли что-нибудь", – сказал Загородний.

Обратите внимание! 9 июня Александр Лукашенко в очередной раз приехал в Россию к Владимиру Путину. В ходе "неформальной встречи" в Сочи диктаторы обсудили размещение ядерки. Путин заявил, что 7 – 8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры".

Россия может прибегнуть к провокациям на ЗАЭС

Благодаря воде из Каховской гидроэлектростанции работает система охлаждения Запорожской АЭС. Поэтому подрыв дамбы может иметь негативные последствия для атомной электростанции.

"Я думаю, что они теперь будут шантажировать Запад уже аварией на Запорожской АЭС. Я не исключаю, что какую-то гадость они там сделают", – отметил политолог.

Но здесь есть один аспект. Нападением на страны НАТО считают не только применение оружия, но и радиационное, химическое или бактериологическое загрязнение.

Россия и Беларусь шантажируют мир ядеркой: коротко