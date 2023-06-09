Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, зустріч Путіна та Лукашенка також пов'язана з підривом Каховської ГЕС і можливими провокаціями на Запорізькій АЕС.
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"Вони знову випробовують Захід, щоб показати, що в них є ядерна зброя. Вони хочуть всіма силами зупинити український контрнаступ і починають шантажувати Захід, щоб перевірити, чи щось змінилось", – сказав Загородній.
Росія може вдатись до провокацій на ЗАЕС
Завдяки воді з Каховської гідроелектростанції працює система охолодження Запорізької АЕС. Тому підрив дамби може мати негативні наслідки для атомної електростанції.
"Я думаю, що вони тепер шантажуватимуть Захід уже аварією на Запорізькій АЕС. Я не виключаю, що якусь гидоту вони там зроблять", – зазначив політолог.
Але тут є один нюанс. Нападом на країни НАТО вважають не лише застосування зброї, а й радіаційне, хімічне чи бактеріологічне забруднення.
Росія і Білорусь шантажують світ ядеркою: коротко
- Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.
- Аналітики ISW вважають, що в такий спосіб російське військове керівництво хоче отримати доступ до всіх військових потужностей Білорусі.
- Упродовж останніх місяців не припиняються розмови про те, чи приєднається Білорусь до Росії у повномасштабній війні проти України. Можливо, Алєксандр Лукашенко вже не має контролю над білоруською армією, тому вона може підпорядкуватися наказу Владіміра Путіна.