Олександр Лукашенко сказав, що Росія і Білорусь мали "вирішити українське питання" у 2014 – 2015 роках, коли у Києва "не було ні армії, ні готовності". Цинічну заяву Лукашенко зробив на засіданні засідання Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД, пише 24 Канал.
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Лукашенко заявив, що повномасштабна війна Росії проти України була невідворотною
Самопроголошений президент сказав, що він "абсолютно згоден" з Владіміром Путіним у тому, що "не ми починали" війну в Україні, а вона взагалі "почалася задовго до 2014 року".
Ми бачили все, що тут відбувалося: той "коричневий" переворот, який стався, і до чого Україну підводять. Бачили, хто був в авангарді,
– сказав він.
Лукашенко звинуватив українську владу в тому, що вона, мовляв, не забезпечила мирне співжиття людей. У своїх висловлюваннях він чітко наслідує прокремлівську риторику щодо України.
Диктатор визнав, що повномасштабна війна Росії проти України була невідворотною. Зокрема, він сказав, що якби війна не почалася у лютому 2022 року, то все одно б розпочалася пізніше, але в гірших умовах для Росії та Білорусі.
"Усе до цього йшло. Єдина, напевно, наша помилка, що ми не розв'язали це питання у 2014–2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності... Усі хотіли мирно якось урегулювати. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", – резюмував він.
Що цікаво, щонайменше у 2019 році Лукашенка не турбувала українська влада. Зокрема, диктатор навіть провів зустріч з Володимиром Зеленським, на якій заприсягся, що Україна ніколи не буде мати проблем на кордоні з Білоруссю.
Чим можна пояснити хворобливі висловлювання Лукашенка
- Лукашенко перебуває під цілковитим протекторатом Владіміра Путіна, тому його риторика, швидше за все, зумовлена політикою Кремля. Разом з тим, у білоруського диктатора виникли проблеми зі здоров'ям, що, можливо, позначилося на його розумових здібностях.
- У Лукашенка запідозрили хворобу перед 9 травня, коли він не в найкращому стані приїхав в Москву на парад до Путіна. Після цього він не зміг виголосити промову на Дні Перемоги вперше за час правління та пропустив день прапора.
- У ГУР МО підтвердив інформацію, що в Лукашенка проблеми зі здоров'ям. Прояснити ситуацію вирішив сам диктатор. Він заявив, що в нього був аденовірус і запевнив, що не збирається помирати.
- Водночас, за даними білоруської опозиції, в Лукашенка сильна вірусна інфекція, яка призвела до невеликих ускладнень. Мовиться про незначне запалення серцевого м'яза – міокардит.