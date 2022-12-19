Встреча Путина с Лукашенко: что обсудили президенты

19 декабря российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск. Там он встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Лукашенко заявил, что укрепление белорусско-российских связей "стало ответом на изменяющуюся ситуацию в мире". О чем еще говорили Путин и белорусский президент – читайте далее в материале 24 канала.

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Что обсудили Путин с Лукашенко

Главное из заявлений Путина на встрече:

Экономика – приоритет в развитии отношений России и Беларуси;

Путин ожидает в этом году новый рекорд по товарообороту России и Беларуси, он достигнет 40 миллиардов долларов;

Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Беларуси, науку, готовить кадры.

Главное из заявлений Лукашенко:

Беларусь и Россия, несмотря на "некоторые шероховатости", находят ответы на все угрозы;

Лукашенко надеется, что Запад "прислушается к голосу разума" и диалог о безопасности возобновится:

Россия и Беларусь открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что вскоре там прислушаются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко назвал приоритетом России и Беларуси решение чувствительных экономических вопросов, которые помогут обеспечить благосостояние населения;

Белорусский президент объяснил проведение встречи с Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия президентов;

России и Беларуси, благодаря совместной работе, удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного давления.

Беларусь – не только хороший сосед, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются исходя из этого.

Как Путин летел в Беларусь