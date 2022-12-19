Встреча Путина с Лукашенко: что обсудили президенты

19 декабря 2022, 16:53
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19 декабря российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск. Там он встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Лукашенко заявил, что укрепление белорусско-российских связей "стало ответом на изменяющуюся ситуацию в мире". О чем еще говорили Путин и белорусский президент – читайте далее в материале 24 канала.

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Что обсудили Путин с Лукашенко

Главное из заявлений Путина на встрече:

  • Экономика – приоритет в развитии отношений России и Беларуси;
  • Путин ожидает в этом году новый рекорд по товарообороту России и Беларуси, он достигнет 40 миллиардов долларов;
  • Россия готова и дальше развивать атомные проекты в Беларуси, науку, готовить кадры.

Главное из заявлений Лукашенко:

  • Беларусь и Россия, несмотря на "некоторые шероховатости", находят ответы на все угрозы;
  • Лукашенко надеется, что Запад "прислушается к голосу разума" и диалог о безопасности возобновится:

Россия и Беларусь открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что вскоре там прислушаются к голосу разума, и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства,
– сказал Лукашенко.

  • Лукашенко назвал приоритетом России и Беларуси решение чувствительных экономических вопросов, которые помогут обеспечить благосостояние населения;
  • Белорусский президент объяснил проведение встречи с Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия президентов;
  • России и Беларуси, благодаря совместной работе, удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного давления.
  • Беларусь – не только хороший сосед, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются исходя из этого.

Как Путин летел в Беларусь

  • Сообщалось, что в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга. Номер рейса – RSD111.
  • СМИ предполагали, что для конспирации из московского аэропорта "Внуково" были подняты  сразу три правительственных борта, на которых летает Путин: RA-96022, RA-96014 и RA-96020.
  • В 15:30 по местному времени сообщили, что в национальном аэропорту Минск приземлился Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Именно этим самолетом в Минск прилетел Путин, которого лично встретил Лукашенко.
  • СМИ говорят, что борт Путина сопровождал истребитель, который был поднят с аэродрома в Барановичах. Кроме того, примерно в это же время с аэродрома в Мачулищах взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ, замеченный по направлению  национального аэропорта "Минск".

Автор: Софія Ковнір