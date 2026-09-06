"Путин остается непоколебимым": Reuters оценил визит представителей Трампа в Москву

5 сентября Владимир Путин провел трехчасовые переговоры с представителями Трампа в Кремле. Представители США пытались договориться о прекращении войны в Украине. Есть признаки, указывающие на то, что их усилия не принесли результата.

Об этом пишет Reuters, анализируя заявления сторон после встречи.

Достигнут ли прогресс на встрече Путина с представителями Трампа?

Помощник Путина Юрий Ушаков назвал встречу "очень полезной", однако никаких признаков прорыва не привел.

Он сказал, что американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер "изложили ряд идей относительно возможных путей урегулирования". При этом он не уточнил, о каких именно предложениях идет речь.

По словам Ушакова, Путин заявил американцам, что Россия якобы "достигает реального прогресса" на поле боя и уверена в достижении своих целей. В то же время он подчеркнул необходимость устранить "все первопричины конфликта".

Обратите внимание! Москва неоднократно делала подобные заявления с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Переговоры вышли за рамки простого обмена мнениями по урегулированию украинского кризиса. Довольно подробно обсуждались экономические вопросы и потенциальные большие взаимовыгодные российско-американские проекты,

– сказал Ушаков.

Он добавил, что в целом переговоры можно назвать своевременными и очень полезными для обеих сторон.

Представитель Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев назвал встречу "важным миротворческим визитом".

Между тем представитель Белого дома сообщил Reuters, что переговоры были "содержательными", а о дальнейших шагах объявят в ближайшие недели.

Сами Виткофф и Кушнер, которые впервые с января прибыли в Москву от имени президента США Дональда Трампа, пока не комментировали встречу. После переговоров они покинули Москву. В воскресенье, 6 сентября, американские представители должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Все было очевидно еще до поездки

Источник, близкий к Кремлю, еще до появления информации о поездке представителей Трампа в Москву заявил Reuters, что Путин по-прежнему намерен захватить новые территории.

Нет никаких шансов договориться о линии фронта, пока Путин не завершит захват оставшейся части Донецкой области,

– сказал собеседник агентства.

По его словам, российский лидер уверен, что, судя по докладам своих командиров, это произойдет до конца года.

Западные военные аналитики считают такой сценарий маловероятным из-за медленных темпов продвижения российских войск. Украина отказывается отдавать территории, которые она ценой больших потерь смогла защитить, и считает подобные условия фактической капитуляцией.

В пятницу Кремль заявил, что позиция Путина, которую он озвучил в речи два года назад, остается "непоколебимой". Речь идет о требовании, чтобы Украина передала России всю территорию четырех областей, на которые претендует Москва, а также отказалась от планов вступления в НАТО.