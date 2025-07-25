Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что спикер Кремля Дмитрий Песков уже вышел с ответом на предложение Украины, заявив, что это маловероятно.

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Когда Путин может согласиться встретиться с Зеленским

Политолог отметил, что в Кремле утверждают, что встреча Зеленского с Путиным пока не является актуальной. Там заявляют, что мало времени, поэтому ее не успеют подготовить.

Однако, по его словам, на самом деле причина заключается в другом – Путин просто боится встречаться с Зеленским.

Он считает, что Путин может встретиться с Зеленским только при одном условии: если, грубо говоря, президент Украины подпишет какую-то капитуляцию или то, что хочет Путин.

Поскольку никакой капитуляции не было, нет и не будет никогда, то для Путина встреча с Зеленским – это проявление слабости,

– заявил Рейтерович.

Политолог добавил, что есть еще и другой момент. Дело в том, что россияне с тупой самоуверенностью пытаются доказать, что президент Украины вроде бы нелегитимный. Хотя все, в том числе и наши западные партнеры, понимают, что это откровенная российская пропаганда.

По его мнению, Путин стремится сначала встретиться непосредственно с американским лидером Дональдом Трампом, а потом уже можно думать о встрече с Зеленским.

Отметим, что спикер МИД Украины Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле объяснил, что предложение Зеленского провести встречу с Путиным "активное и длительное", которое может начать действовать в любой момент. То есть президент Украины будет готов встретиться с главой Кремля "хоть завтра".