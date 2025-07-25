Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що речник Кремля Дмитро Пєсков уже вийшов із відповіддю на пропозицію України, заявивши, що це малоймовірно.

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Коли Путін може погодитися зустрітись із Зеленським

Політолог зауважив, що у Кремлі стверджують, що зустріч Зеленського з Путіним наразі не є актуальною. Там заявляють, що обмаль часу, тому її не встигнуть підготувати.

Однак, за його словами, насправді причина полягає в іншому – Путін просто боїться зустрічатися із Зеленським.

Він вважає, що Путін може зустрітися із Зеленським лише за однією умови: якщо, грубо кажучи, президент України підпише якусь капітуляцію або те, чого хоче Путін.

Оскільки ніякої капітуляції не було, немає й не буде ніколи, то для Путіна зустріч із Зеленським – це прояв слабкості,

– заявив Рейтерович.

Політолог додав, що є ще й інший момент. Річ у тім, що росіяни з тупою самовпевненістю намагаються довести, що президент України начебто нелегітимний. Хоча всі, зокрема й наші західні партнери, розуміють, що це відверта російська пропаганда.

На його думку, Путін прагне спочатку зустрітися безпосередньо з американським лідером Дональдом Трампом, а потім уже можна думати про зустріч із Зеленським.

Зазначимо, що речник МЗС України Георгій Тихий після переговорів у Стамбулі пояснив, що пропозиція Зеленського провести зустріч із Путіним "активна й тривала", яка може почати діяти в будь-який момент. Тобто президент України буде готовий зустрітися із главою Кремля "хоч завтра".