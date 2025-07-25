Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме Иначе это проявление слабости: Путин может встретиться с Зеленским только в одном случае

Что сказал Песков о встрече Зеленского и Путина?

Дмитрий Песков отметил, что встреча на высшем уровне может и должна "поставить окончательную точку" и "зафиксировать те модальности, и те договоренности, которые предстоит наработать в ходе экспертной работы".

Делать, наоборот, невозможно. Может ли такой сложный процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, что вряд ли,

– сказал пресс-секретарь Путина.

Также он подчеркнул, что позиция России по окончанию войны "остается неизменной", и она "изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороной".

"Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись стороны во время второго раунда, диаметрально противоположные. Вряд ли их можно сблизить в одно время. Для этого нужна очень сложная дипломатическая работа", – резюмировал Песков.

К слову, Владимир Зеленский отмечал, что его личная встреча с Владимиром Путиным является необходимой для окончания войны, которую начала Россия против Украины. По-другому с российской стороной не получится.