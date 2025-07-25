Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Інакше це прояв слабкості: Путін може зустрітись із Зеленським лише в одному випадку

Що сказав Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна?

Дмитро Пєсков зазначив, що зустріч на вищому рівні може і повинна "поставити остаточну крапку" і "зафіксувати ті модальності, і ті домовленості, які належить напрацювати у ході експертної роботи".

Робити, навпаки, неможливо. Чи може такий складний процес пройти за 30 днів? Ну, очевидно, що навряд,

– сказав прессекретар Путіна.

Також він наголосив, що позиція Росії щодо закінчення війни "залишається незмінною", і вона "викладена в проєкті меморандуму, який був переданий українською стороною".

"Нині підходи до проєктів меморандумів, якими обмінялися сторони під час другого раунду, діаметрально протилежні. Навряд чи їх можна зблизити в один час. Для цього потрібна дуже складна дипломатична робота", – резюмував Пєсков.

До слова, Володимир Зеленський зазначав, що його особиста зустріч з Володимиром Путіним є необхідною для закінчення війни, яку розпочала Росія проти України. По-інакшому з російською стороною не вийде.