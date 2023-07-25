Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель. Он отметил, что Путин использует рычаги воздействия на Лукашенко. А самопровозглашенный белорусский президент также получает прибыль из этого.

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Лукашенко изменяет интуиция

Путин каждой встречей с Лукашенко "цементирует" так называемую "союзное государство" и захватывает Беларусь разными способами.

К тому же это выгодно Путину, ведь он должен демонстрировать хоть какое-то международное сотрудничество. И кроме Лукашенко никого не осталось из руководителей других стран, с кем он мог бы общаться,

– отметил Кошель.

Однако в этой ситуации Лукашенко изменяет интуиция, ведь если он считает, что российское ядерное оружие, расположенное в Беларуси, его усилит, то это не так.

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Ядерное оружие сделает его еще большим вассалом Путина,

– подчеркнул политолог.

Однако Лукашенко из этого тоже получает свою выгоду в разных аспектах. Однако есть один ключевой – деньги. Он продолжает использовать Путина, получая рынки сбыта для белорусской продукции, дешевые кредиты и многие другие вещи.

"Однако нельзя исключать, что Лукашенко также думает о том, что будет после ухода Путина из власти или его смерти. Один из возможных сценариев, что белорусский диктатор будет пытаться попробовать себя или своего наследника в роли главы России", – Алексей Кошель.

Обратите внимание! Разведка США отметила, что "нет оснований для сомнений" в словах Путина по поводу размещения в Беларуси российского тактического ядерного оружия. В разведке считают, что два диктатора добились определенного успеха в передаче ядерного оружия.

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