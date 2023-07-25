Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Він зауважив, що Путін використовує важелі впливу на Лукашенко. А самопроголошений білоруський президент має зиск з цього.

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Лукашенку зраджує інтуїція

Путін кожною зустріччю з Лукашенко "цементує" так звану "союзну держваву" та загарбує Білорусь різними способами.

До того ж це вигідно Путіну, адже він повинен демонструвати хоч якісь міжнародну співпрацю. І крім Лукашенка нікого не залишились з очільників інших країн, з ким він міг би спілкуватись,

– зазначив Кошель.

Проте у цій ситуації Лукашенку зраджує інтуїція, адже якщо він вважає, що російська ядерна зброя, розташована в Білорусі, його посилить, це не так.

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Ядерна зброя зробить його ще більшим васалом Путіна,

– підкреслив політолог.

Однак Лукашенко має з цього теж свою вигоду в різних аспектах. Проте є один ключовий – гроші. Він продовжує використовувати Путіна, отримуючи ринки збуту для білоруської продукції, дешеві кредити і багато інших речей.

"Однак не можна виключати, що Лукашенко також думає про те, що буде після відходу Путіна з влади або його смерті. Один з можливих сценаріїв, що білоруський диктатор буде намагатися спробувати себе в роль очільника Росії або свого спадкоємця", – Олексій Кошель.

Зверніть увагу! Розвідка США зазначила, що "немає підстав для сумнівів" в словах Путіна щодо розташування в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. У розвідці вважають, що два диктатори досягли певного успіху у передачі ядерної зброї.

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