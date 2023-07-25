Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель. Він зауважив, що Путін використовує важелі впливу на Лукашенко. А самопроголошений білоруський президент має зиск з цього.
До теми У Путіна смикаються ноги, а Лукашенко читає з конспекту: зустріч диктаторів – суцільний фарс
Лукашенку зраджує інтуїція
Путін кожною зустріччю з Лукашенко "цементує" так звану "союзну держваву" та загарбує Білорусь різними способами.
До того ж це вигідно Путіну, адже він повинен демонструвати хоч якісь міжнародну співпрацю. І крім Лукашенка нікого не залишились з очільників інших країн, з ким він міг би спілкуватись,
– зазначив Кошель.
Проте у цій ситуації Лукашенку зраджує інтуїція, адже якщо він вважає, що російська ядерна зброя, розташована в Білорусі, його посилить, це не так.
Політолог пояснив мету регулярних зустрічей Путіна та Лукашенко: дивіться відео
Ядерна зброя зробить його ще більшим васалом Путіна,
– підкреслив політолог.
Однак Лукашенко має з цього теж свою вигоду в різних аспектах. Проте є один ключовий – гроші. Він продовжує використовувати Путіна, отримуючи ринки збуту для білоруської продукції, дешеві кредити і багато інших речей.
"Однак не можна виключати, що Лукашенко також думає про те, що буде після відходу Путіна з влади або його смерті. Один з можливих сценаріїв, що білоруський диктатор буде намагатися спробувати себе в роль очільника Росії або свого спадкоємця", – Олексій Кошель.
Більше про зустріч Лукашенко та Путіна
- Білоруський та російський диктатори зустрілися 23 липня в Санкт-Петербурзі – вперше після заколоту, який вчинив в Росії ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин. А також після переміщення до Білорусі загонів вагнерівців.
- Лукашенко під час зустрічі з Путіним зізнався, що його "напрягають" вагнерівці, адже "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува". Крім того, білоруський диктатор вигадав, що нібито Польща перекидає свої війська до кордону.
- Водночас в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що зустріч Путіна та Лукашенка – це їхня спроба підвищити ставки в інформаційній кампанії проти західних країн.
- Також аналітики з ISW наголосили, що погрози Лукашенка про вагнерівців, які нібито можуть почати активні дії проти Польщі, безпідставні. Тому що немає підтверджень щодо наявності у найманців з "ПВК "Вагнера" важкого озброєння.