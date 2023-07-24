Натомість Владімір Путін слухав байки Лукашенка без особливого ентузіазму. На відео зустрічі видно, що він не був дуже зацікавленим. Про це інформує 24 Канал.

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Чим запам'ятався Лукашенко на зустрічі

На зустрічі з Владіміром Путіним самопроголошений президент Білорусі заявив, що вагнерівці почали його "напрягати". Причиною цього є, начебто, їхнє бажання йти на Захід, зокрема на Польщу.

Розповідаючи чергові нісенітниці про "підключення у війну польських найманців" та нову демонстрацію карти, Лукашенко підглядав у свій конспект. Мабуть, не зміг сам запам'ятати, звідки ж таки готувався напад.

Лукашенко підглядає у блокнот / Скриншот з відео

Розповідав білоруський диктатор не мало. Що, мовляв, одна з польських бригад стоїть за сорок кілометрів від Бреста.

Зверніть увагу! Після того, як до Білорусі перекинули підрозділи вагнерівців, у Польщі справді констатували, що посилюють охорону державного кордону. Зокрема, це пов'язано з тим, що ПВК "Вагнера" мають проводити свої навчання близько до кордону.

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А що Путін

Варто зауважити, що Путін слухав довгу розповідь Лукашенка без особливого ентузіазму. Виглядав він не особливо зацікавленою людиною. З нудьги Путін вже й годинника поправляв, і роздивлявся інтер'єр навколо.

Крім того, ноги диктатора постійно смикались.

Путін не був зацікавлений в промові Лукашенка / Скриншот з відео

Насправді ж зустріч Лукашенка та Путіна була ні про що. Нічого важливого, окрім фальшивих погроз Польщі та всьому блоку НАТО, не прозвучало. Диктатори знову верзли маячню про те, що Польща начебто хоче окупувати "Західну Україну". Начебто це є якась окрема частина України.

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