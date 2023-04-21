Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, уничтожение моста отрежет группировку российских войск в Крыму от поставок оружия.

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Успех контрнаступления ВСУ

Пионтковский отметил, что до начала контрнаступления ВСУ вряд ли на "Рамштайне" будут публично объявлять, какое оружие получит Украина. По его мнению, американцы заинтересованы в успешном контрнаступлении ВСУ, потому что также приобщались к разработке его плана.

Утечка документов Пентагона свидетельствует о том, насколько глубоко США углублены в эту операцию. Поэтому недопустимо, чтобы накануне битвы у Украины не было дальнобойных ракет, которые способны поразить территорию Крыма, прежде всего – уничтожить Крымский мост.

– считает он.

Оппозиционер подчеркнул, что большинство военных экспертов сочтут уничтожение Крымского моста признаком успешного контрнаступления ВСУ. Он уверен, что Украина обязательно получит дальнобойные ракеты.

"Большинство экспертов считают уничтожение Крымского моста признаком успешного контрнаступления. Потому что уничтожение моста отрежет крымскую группировку российской армии. Никакие огромные окопы им не помогут. Россияне будут уничтожены ракетным огнем", – заметил публицист.

Также Андрей Пионтковский обратил внимание, что украинские пилоты осваивали в странах НАТО новую авиацию. Он убежден, что Украина получит от Запада современные самолеты.

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