Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, знищення мосту відріже угрупування російських військ у Криму від поставок зброї.

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Успіх контрнаступу ЗСУ

Піонтковський зазначив, що до початку контрнаступу ЗСУ навряд чи на "Рамштайні" будуть публічно оголошувати, яку зброю отримає Україна. На його думку, американці зацікавлені в успішному контрнаступі ЗСУ, бо також долучались до розробки його плану.

Витік документів Пентагону свідчить про те, наскільки глибоко США заглиблені в цю операцію. Тому неприпустимо, щоб напередодні битви в України не було далекобійних ракет, які здатні уразити територію Криму, насамперед – знищити Кримський міст,

– вважає він.

Опозиціонер підкреслив, що більшість військових експертів вважатиме знищення Кримського мосту ознакою успішного контрнаступу ЗСУ. Він впевнений, що Україна обов’язково отримає далекобійні ракети.

"Більшість експертів вважають знищення Кримського мосту ознакою успішного контрнаступу. Бо знищення мосту відріже кримське угрупування російської армії. Жодні величезні окопи їм не допоможуть. Росіяни будуть знищені ракетним вогнем", – зауважив публіцист.

Також Андрій Піонтковський звернув увагу, що українські пілоти освоювали у країнах НАТО новітню авіацію. Він переконаний, що Україна отримає від Заходу сучасні літаки.

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