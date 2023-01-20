Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Уже есть итоги новой исторической встречи в Рамштайне

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"Рамштайн" – это координация

Самусь отметил, что "Рамштайн" – это координация, а не орган принятия решений. Сюда приезжает военное руководство Украины, они представляют свои операции и говорят, какие у нас есть для этого потребности. Этот список не с потолка берется.

На "Рамштайне" все выложили, что у них есть касательно запросов Украины, и теперь начнется основная работа. Все думают, что все закончилось, на самом деле все только начинается. Теперь начинается реализация того, что было объявлено. Кроме того, я уверен, начнется работа по танковому направлению,

– заметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

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Прорыв по танкам из Германии

Он продолжил, что мы наблюдаем прорыв даже в Германии по танкам. Нам могут предоставить танки не из Германии, но министерство обороны и министерство экономики страны могут разрешить реэкспорт немецких танков из других стран.

"Например, говорится о Польше, Чехии, Словакии, каждая из которых заявила о 14 танках. Плюс, еще есть Финляндия и другие страны Западной Европы, которые также могут передать эти немецкие танки, которые есть в их арсеналах. Поэтому, я думаю, что состоится процесс реализации", – подчеркнул Самусь.

По его словам, для Германии это будет политическими действиями, для других стран – практическими. В целом же "Рамштайн" – это координация. Здесь следят за тем, чтобы не было перегрузки одного направления, и наоборот, другое направление останется пустым.

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