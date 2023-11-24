Во время заседание Контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн" США объяснили свою позицию относительно якобы выбора между Украиной и Израилем. Они заверили, что полностью отданы всем обязательствам по поддержке Украины, пишет 24 Канал.

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Выбор США между Украиной и Израилем

Очень важно то, что вчера наш ключевой партнер США, а именно министр обороны Ллойд Остин, фактически сняли любые спекуляции по поводу того, что США якобы приходится выбирать между Израилем и Украиной,

– заявил начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк.

Павлюк отметил, что в течение вчерашних онлайн-переговоров "дважды прозвучало очень четкое заявление о том, что речь не может идти ни о каком выборе, США стоят рядом с Израилем, но одновременно полностью отданы всем своим обязательствам по поддержке Украины".

Он подчеркнул, что непубличные заявления также свидетельствовали не только о поддержке Украины, но и о прекрасном понимании того, что эта поддержка нужна не только Украине, но и каждой стране цивилизованного мира.

Справочно! 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн" прошла в среду, 22 ноября. Участие в ней приняли главы оборонных ведомств более 50 стран.

Что известно о встрече "Рамштайн"