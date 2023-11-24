Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у межах формату "Рамштайн" США пояснили свою позицію щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем. Вони запевнили, що повністю віддані всім зобов’язанням з підтримки України, пише 24 Канал.

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Вибір США між Україною та Ізраїлем

Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною,

– заявив начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

Павлюк зазначив, що протягом вчорашніх онлайн-переговорів "двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України".

Він наголосив, що непублічні заяви також свідчили не тільки про підтримку України, а й про чудове розуміння, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, а й кожній країні цивілізованого світу.

Довідково! 17-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн" пройшла у середу, 22 листопада. Участь у ній взяли очільники оборонних відомств понад 50 країн.

Що відомо про зустріч "Рамштайн"