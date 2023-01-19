Об этом 24 Каналу рассказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, Олаф Шольц и Джо Байден недавно договорились о дальнейшей стратегии действий по помощи Украине.

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Судьбоносный "Рамштайн"

По мнению Павла Климкина, на встрече "Рамштайн", которая состоится 20 января 2023 года, будет объявлено о новом пакете помощи от США, а то, что накануне этого, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли означает очень положительный сигнал.

Также Климкин рассказал о других встречах чиновников между собой накануне Рамштайна.

Был премьер Нидерландов Марк Рютте у Джо Байдена и я знаю, что они там очень классно обсудили Украину и то, что Нидерланды снабжают нас еще одной батареей Patriot – это только верхушка айсберга,

– сказал эксминистр.

Павел Климкин отметил, что последние события вокруг Украины имеют очень позитивную динамику и выразил надежду, что визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, который планируется на 5-6 февраля, тоже принесет свои результаты.

По мнению эксминистра иностранных дел Украины, Китай непублично говорит о том, что готовы работать над вариантами выхода из этой ситуации. В то же время он отметил, что Китай не мог сказать ничего другого, ведь китайская внешняя политика традиционно политкорректна.

Павел Климкин рассказал об ожиданиях от Рамштайна: смотрите видео

Климкин также рассказал, что для него главная история – это решение Германии о разблокировании поставок танков. По его словам, именно к этому решению в последнее время все идет. В то же время, он понимает проблемы Германии и отмечает, что там есть люди, которые проводят аналогии со Второй мировой войной, мол, Германии не стоит возвращаться к логике войны.

По словам эксминистра, сейчас страны, в которых на вооружении находятся танки Leopard, тщательно просчитывают, что можно поставить, в каких количествах, когда и как. А то, что США не спешит поставлять танки Abrams, Климкин объяснил высокими требованиями по их обслуживанию.

И то, что американцы не снабжают танками, не нужно хвататься за сердце. Американские танки Abrams требуют другого уровня технического обслуживания. Там и двигатели другие и многое другое. Для нас Leopard, в сегодняшней ситуации – это лучшая история,

– сказал Павел Климкин.

Он также напомнил, как украинцы радовались первому решению о поставках ЗРК Patriot, а сейчас идет батарея за батареей. Также политик рассчитывает на "танковый Рамштайн" в пятницу, а на следующую встречу "ракетный Рамштайн".

Чего ждать от Германии

Павел Климкин рассказал, что новый министр обороны Германии будет тесно сотрудничать с канцлером, а дальнейшее затягивание решения по танкам ставит его в очень непростую, грустную и жалкую ситуацию.

Эксминистр считает, что поставка танков для Украины или хотя бы разрешение другим странам это сделать – это обязанность Германии, поскольку говорится о фундаментальном нарушении международного права.

Я считаю, что это обязанность Германии, в конце концов, именно сейчас принять решение, когда мы видим, что это нам критично это нужно и для дальнейших наступлений, и для защиты от российских наступлений.

– сказал Павел Климкин.

Кроме танков, Украина нуждается и в ракете дальнего радиуса действия, но здесь пока ситуация неизвестна. А относительно танков, Климкин твердо убежден в отношении положительных решений для нас.

Что известно о ближайшей встрече "Рамштайна"