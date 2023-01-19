Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, Олаф Шольц та Джо Байден нещодавно домовились про подальшу стратегію дій щодо допомоги Україні.

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Доленосний "Рамштайн"

На думку Павла Клімкіна, на зустрічі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня 2023 року буде оголошено про новий пакет допомоги від США, а те, що напередодні цього, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі означає дуже позитивний сигнал.

Також Клімкін розповів про інші зустрічі високопосадовців між собою напередодні Рамштайну.

Був прем'єр Нідерландів Марк Рютте у Джо Байдена і я знаю, що вони там дуже класно обговорили Україну й те, що Нідерланди постачають нам ще одну батарею Patriot – це тільки верхівка айсберга,

– сказав ексміністр.

Павло Клімкін зазначив, що останні події довкола України мають дуже позитивну динаміку та висловив сподівання, що візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну, який планується на 5 – 6 лютого, теж принесе свої результати.

На думку ексміністра закордонних справ України, Китай непублічно говорить про те, що вони готові працювати над варіантами виходу із цієї ситуації. Водночас він зазначив, що Китай не міг сказати нічого іншого, адже китайська зовнішня політика традиційно політкоректна.

Павло Клімкін розповів про очікування від Рамштайну: дивіться відео

Клімкін також розповів, що для нього головна історія – це рішення Німеччини щодо розблокування постачання танків. За його словами, саме до цього рішення останнім часом все йде. Водночас він розуміє проблеми Німеччини та зазначає, що там є люди, які проводять аналогії із Другою світовою війною, мовляв, Німеччині не варто повертатись до логіки війни.

За словами ексміністра, зараз країни, у яких на озброєнні перебувають танки Leopard ретельно прораховують, що можна поставити, в яких кількостях, коли та як. А те, що США не поспішає постачати танки Abrams Клімкін пояснив високими вимогами щодо їх обслуговування.

І те, що американці не постачають танки, не потрібно хапатися за серце. Американські танки Abrams вимагають іншого рівня технічного обслуговування. Там і двигуни інші й багато чого іншого. Для нас Leopard, в сьогоднішній ситуації – це найкраща історія,

– сказав Павло Клімкін.

Він також нагадав, як українці раділи першому рішенню про постачання ЗРК Patriot, а зараз вже йде батарея за батареєю. Також політик розраховує на "танковий Рамштайн" у п'ятницю, а на наступну таку зустріч "ракетний Рамштайн".

Чого очікувати від Німеччини

Павло Клімкін розповів, що новий міністр оборони Німеччини буде тісно співпрацювати з канцлером, а подальше затягування рішення по танках ставить її в дуже непросту, сумну та жалюгідну ситуацію.

Ексміністр вважає, що постачання танків для України або хоча б дозвіл іншим країнам це зробити – це обов'язок Німеччини, оскільки мовиться про фундаментальне порушення міжнародного права.

Я вважаю, що це обов'язок Німеччини, врешті-решт, саме зараз ухвалити рішення, коли ми бачимо, що це нам критично потрібно і для подальших наступів, і для захисту від російських наступів,

– сказав Павло Клімкін.

Окрім танків Україна потребує й ракети дальнього радіуса дії, але тут поки що ситуація невідома. Натомість щодо танків, Клімкін має тверде переконання щодо позитивних рішень для нас.

Що відомо про найближчу зустріч "Рамштайн"