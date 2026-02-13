Этого ждут больше всего: что будет происходить на второй день Мюнхенской конференции

На Мюнхенской конференции по безопасности завтра выступит государственный секретарь США Марко Рубио с важным месседжем к миру и европейским союзникам.

Ведущий 24 Канала Даниэль Ткие сообщил, что ожидаются также его переговоры с президентом Зеленским о плане завершения войны в Украине.

Смотрите также: Нужна новая система: эксперт по безопасности предположил, что предложат США в Мюнхене

Встретится ли Марко Рубио с Зеленским в Мюнхене?

В прошлом году вице-президент Джей Ди Вэнс резко критиковал европейцев, вмешиваясь в их внутренние дела, в частности относительно миграционных проблем и свободы слова. Поэтому сейчас все ожидают выступления Марко Рубио, чтобы услышать нынешнюю позицию США.

Рубио на пути в Мюнхен намекнул на вероятную встречу с президентом Зеленским, где будет обсуждаться план завершения войны в Украине, поэтому ожидаются новости по результатам переговоров с американской стороной.

Financial Times сообщили, что Марко Рубио якобы отменил встречу с европейскими лидерами по украинскому вопросу, но остается вопрос, может ли эта встреча состояться завтра.

Обратите внимание! В рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Владимир Путин потерпел стратегическое поражение, ведь Украина окончательно выбрала проевропейский курс вместо ориентации на Россию.

Что известно об участии Украины в конференции?