Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимир Зеленского вечером 14 июля.

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Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом

Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за готовность поддерживать защиту жизней людей в Украине.

Эта война продолжается только из-за России, только из-за желания Путина продолжать войну, затягивать ее. Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой,

– подчеркнул президент.

По словам главы государства, с такой позицией страны-террористки никогда нельзя соглашаться, вместо этого нужно делать все возможное для принуждения России к прекращению убийств и реальному миру.