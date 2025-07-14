Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимир Зеленського ввечері 14 липня.

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Зеленський прокоментував зустріч з Келлогом

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за готовність підтримувати захист життів людей в Україні.

Ця війна триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою,

– підкреслив президент.

За словами глави держави, з такою позицією країни-терористки ніколи не можна погоджуватись, натомість потрібно робити все можливе для примусу Росії до припинення вбивств та реального миру.

Він додав, що мир можливий лише завдяки силі, і саме про це Україна говорить із Трампом, представниками Конгресу США, а також на рівні міжурядових команд.

Українські військові, наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій та які нові наступальні кроки готує Росія,

– додав Зеленський.

Він підкреслив, що "світ знає, куди бити", щоб Путін відчув біль і щоб Росія відчула потребу шукати миру.

Україна отримає більше систем Patriot

Володимир Зеленський подякував українській команді, а також Сполученим Штатам, Німеччині й Норвегії за підготовку нового рішення щодо постачання систем Patriot для України.

Він також зазначив, що наразі триває робота над масштабними оборонними угодами з США.

Зараз іще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки,

– пояснив президент.

За його словами, Україна готова до всіх чесних і дієвих кроків на шляху до тривалого миру та реальної безпеки. Натомість саме Росія залишається неготовою до миру, і саме її необхідно примушувати.