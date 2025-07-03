Без этого не обойтись: Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным

Владимир Зеленский неоднократно предлагал Путину встретиться лично, чтобы урегулировать войну в Украине. В России пока против. Глава Кремля не исключает возможности встречи с украинским лидером, впрочем, постоянно подчеркивая его, якобы, нелегитимность.

Во время общения с журналистами в Дании глава государства подчеркнул важность встречи с Путиным, передает 24 Канал.

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Это нужно для мира

Политик отметил, что все решения в России принимает только Путин. Поэтому нужно провести встречу на уровне лидеров – президентов Украины, США и страны-агрессора – для достижения мира.

К слову, украинская делегация во время встречи в Стамбуле с россиянами поднимала вопрос личного контакта Путина и Зеленского. Однако представители оккупанты скептически отнеслись к этой идее.

Напомним, что Владимир Зеленский называл предпосылку для частной встречи с Путиным прекращения огня.

К слову, 3 июля между Путиным и Трампом состоялась очередной телефонный разговор. Глава Кремля отметил, что не откажется от "устранения первопричин конфликта в Украине". Владимир Зеленский отметил, что американский президент и российский диктатор – "совершенно разные люди, которые не имеют общих тем для разговоров".