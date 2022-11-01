Шольц едет к Си Цзиньпину: есть ли в этом угроза для Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует полететь в Китай на встречу с Си Цзиньпином уже 4 ноября. Однако это вряд ли приведет к большей зависимости Европы и ФРГ от Китая.

Станет ли Германия зависимой от Китая

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он пояснил, что на самом деле Германия довольно самостоятельный в этом плане игрок. А к тому же в Европейском Союзе еще в прошлом году начали довольно серьезный процесс по снижению зависимости от Китая, в частности в контексте поставок энергоемких материалов, из которых могут производиться микрочипы и разнообразные полупроводники.

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По его словам, Европа отдает себе отчет в достаточно реалистичной возможности военного конфликта между Тайванем и Китаем, который сразу же поставит под вопрос наличие этих товаров на рынках, ведь полупроводники, микрочипы и микросхемы в значительной степени производятся либо на Тайване, либо в Китае.

Следовательно, Божко считает, что сейчас курс Германии здесь более чем прагматичен, а у Китая нет возможности существенно изменить его ракурс и то, как вообще Германия вынуждена себя вести в условиях российско-украинской войны. Ведь она сейчас нуждается в энергоносителях, которые Россия не дает. А Китай вряд ли сможет убедить Россию уступить свои интересы, заключающиеся в давлении на Европу с отключением ее от энергоносителей, в обмен на то, чтобы какие-то свои интересы мог удовлетворить Китай.

Я думаю, что этот визит – это лишь еще одна из попыток Шольца и вообще Евросоюза более эффективно диверсифицировать свою внешнюю, экономическую, торговую политику,

– отметил Божко.

Он добавил, что на это указывает целый ряд подобных событий за последний месяц – от саммита "ЕС – Центральная Азия" со странами постсоветского пространства до визита Жозепа Борреля в Южную Америку. То есть в условиях кризисного состояния, нехватки энергоносителей, разлома многих торговых цепочек государства Запада и даже Россия все больше обращаются к глобальной периферии, Китаю, Индии, странам Африки, Индонезии, Малайзии, Южной Америки и тому подобное. Это такой способ диверсификации.

Как Китай смягчит европейский кризис

Прямо заменить, например, российский газ китайским, конечно, не удастся. В то же время, следует понимать – то, что Россия может пойти на эскалацию войны в Украине, в частности на использование тактического ядерного оружия, остается достаточно серьезной проблемой и для ЕС, и для Китая.

"В этом случае и Европейскому Союзу, и Китаю будет еще труднее получать от России, например те товары, те поставки, которые они вынуждены получать, потому что еще не успели переориентировать свои производственные и торговые цепочки, или просто этого не могут сделать", – отметил Божко.

Следовательно, интерес Европы достаточно прагматичен – договориться о том, чтобы Китай лоббировал в России то, что любое ядерное оружие не может быть использовано ни при каких условиях, потому что это повредит не только интересам России, но и всем ее ключевым торговым партнерам России. А речь идет совсем не о Беларуси, Иране или Сербии, а именно о Китае, Индии, ЕС.

Понятно, что санкционные меры, которые будут вводить США в ответ, например, на использование ядерного оружия, будут прежде всего касаться торговли с третьими странами. Они будут блокировать для России какие-либо пути выхода на глобальные рынки. Более того, если кто-то поднимет вопрос о признании России государством-спонсором терроризма, это окончательно уничтожит любые возможности публично с ней сотрудничать, даже на прагматичном торговом уровне.

Но, несмотря на такие риски, России в определенной степени выгоднее пойти на радикализацию ситуации и потянуть последний "стоп-кран" в виде ядерного оружия или даже "грязной бомбы", чтобы окончательно дисквалифицировать любой мировой порядок, в центре которого – США, международное право, да и вся, как говорит Путин "западоцентричная однополярная модель".

Между тем ЕС до сих пор не является таким независимым во всех смыслах, чтобы быстро диверсифицировать себя от тех товаров и энергоносителей, которые уходят из России. Следовательно, и в Китае, и в Берлине очень обеспокоены такой перспективой, и на встрече 4 ноября Олаф Шольц и Си Цзиньпин будут обсуждать именно ее.

Рекордная Инфляция в Германии

По результатам октября инфляция в Германии составила 10,4% годовых и достигла своего рекордного уровня с 1951 года. Так, в годовом исчислении энергоносители в Германии подорожали на 43%, продукты – на 20,3%, сфера услуг – на 4%.

Вместе с тем, экономика Германии с июля по сентябрь 2022 года выросла. По официальным данным, тамошний ВВП увеличился на 0,3% по сравнению со вторым кварталом года.

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