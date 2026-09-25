Он заявил, что такие категории в политике не используются. Об этом Владимир Путин рассказал пропагандистским СМИ.

Что сказал Путин?

Пока Россия испытывает серьезные проблемы в экономике и ежедневно теряет более 1 000 военнослужащих на фронте, российские СМИ интересует вопрос ревности их президента к главе КНР. Глава Кремля ответил, что не ревнует Си Цзиньпина к Дональду Трампу.

Путин заявил, что поддерживает переговоры между Вашингтоном и Пекином. Он аргументировал это тем, что США и КНР – две крупнейшие экономики мира.

Кремлевский диктатор отметил, что договоренности Си Цзиньпина и Трампа влияют на экономику, в частности России.

Кроме того, в пятницу, 25 сентября, Путин вновь обвинил Украину в отсутствии переговоров. Он заявил, что Россия якобы была готова возобновить переговорный процесс.

Кроме того, диктатор в очередной раз угрожал Украине. Российский лидер цинично заявил, что Киев "должен почувствовать российский ответ" из-за атак на страну-агрессора.