Нетипичное предложение: зачем Си Цзиньпин встречался с Орбаном

Лидер Китая Си Цзиньпин 9 мая встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Встреча вряд ли была содержательной по вопросам войны в Украине, поскольку Венгрия пытается максимально дистанцироваться от нее. Си, со своей стороны, имел другой замысел – предложить новый формат мирового порядка.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что в вопросах Украины Венгрия занимает позицию, свойственную правым правительствам. Это позиция, которая касается их жизненных интересов – личной безопасности, а также экономического обеспечения – скажем, сотрудничества с Россией.

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Дипломатический эталон

По мнению политолога, Си Цзиньпин поехал в Венгрию, чтобы предложить новый формат мирового порядка. Он и его партия говорят о том, что блочная система международных отношений, в которой существует унифицированная, а не мультикультурная позиция в отношении интересов других стран, является ошибочной.

Китай ценит отношения со странами, которые несмотря на то, что находятся в политико-экономических или милитаристских блоках, пропагандируют или реализуют свою политику, исходя из собственных национальных интересов.

Венгрия хочет улучшить национальные интересы путем торгово-экономических отношений с Китаем. Именно поэтому она не прибегает к осуждениям Китая относительно соблюдения прав людей или систем организации власти,

– отметил Андрей Вигиринский.

Китай, со своей стороны, использует Венгрию как дипломатический эталон того, как страны должны взаимодействовать, а не искать поводы для конфронтации.

Переход к сфере зеленой энергетики

Во время встречи Си Цзиньпин отметил, что важное место Венгрии – в новом варианте логистического проекта "Один пояс, один путь", который ранее пролегал через территорию Украины, затем через территорию Беларуси, а сейчас будет пролегать через территорию Турции с последующим заходом в континентальную Европу.

При этом будут привлечены логистические возможности Венгрии, с помощью которых будет происходить экспорт товаров в страны Центральной Западной Европы.

Важный момент, который касается сотрудничества Китая и Венгрии, относится к сфере зеленой энергетики. Он важен с позиции не столько Украины или локальных отношений, сколько со стороны глобального экономического роста, которым является зеленый переход к использованию технологий накопления возобновляемых источников энергии, а также снижение выбросов в атмосферу.

Европа, Урсула фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии – 24 Канал), немецкие лидеры и французский лидер отмечали, что Китай постепенно "выжимает" европейских товаропроизводителей из-за низкой себестоимости и массовости производства. Поэтому они принимают меры, связанные с поставками китайской продукции, в частности в сфере зеленой энергетики и электрокаров в страны ЕС,

– подчеркнул Вигиринский.

Венгрия как страна ЕС заявила, что с 2025 года начнет собирать автомобили BYD – один из ведущих производителей аккумуляторов, а также электромобилей на планете Земля – на своей территории.

BYD – это китайский автопроизводитель, поэтому как только продукция начинает собираться на территории страны ЕС, в отношении нее будет сложно применить ограничения или санкции, потому что это уже будет продукция непосредственно стран ЕС,

– подчеркнул политолог.

Он считает, что Китай и Венгрия хотят вести взаимовыгодное партнерство. Для Си этот визит был важным со стороны широкого представления возможностей сотрудничества с Китаем. Это если отбросить все идеологические разногласия, которых в экономическом смысле в его концепции видения мира быть не должно, потому что каждая страна имеет свою специфику.

Мультикультурный мир

В рамках своей специфики Китай видит мультикультурный, а не монотеистический мир с одним отражением эталона правильности, который не может существовать в разных социальных и экономических средах.

"Такие визиты с помпезным принятием и взаимными комплиментами всегда завершаются экономическими договоренностями. Поэтому Венгрия будет объектом международных инвестиций со стороны Китая. Но помешать этому невозможно. Если страна довольна такими результатами, а граждане ее поддерживают, то нет нужды это осуждать", – подытожил Андрей Вигиринский.

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