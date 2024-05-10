Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що у питаннях України Угорщина займає позицію, властиву правим урядам. Це позиція, яка стосується їхніх життєвих інтересів – особистої безпеки, а також економічного забезпечення – скажімо, співпраці з Росією.

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Дипломатичний еталон

На думку політолога, Сі Цзіньпін поїхав до Угорщини, аби запропонувати новий формат світового порядку. Він і його партія говорять про те, що блокова система міжнародних відносин, в якій існує уніфікована, а не мультикультурна позиція щодо інтересів інших країн, є хибною.

Китай цінує відносини з країнами, які попри те, що знаходяться у політико-економічних чи мілітарних блоках, пропагують чи реалізовують свою політику, виходячи із власних національних інтересів.

Угорщина хоче поліпшити національні інтереси шляхом поліпшення торгово-економічних відносин з Китаєм. Саме тому вона не вдається до засуджень Китаю відносно дотримань прав людей чи систем організації влади,

– зауважив Андрій Вігірінський.

Китай, зі свого боку, використовує Угорщину як дипломатичний еталон того, як країни повинні взаємодіяти, а не шукати приводи для конфронтації.

Перехід до сфери зеленої енергетики

Під час зустрічі Сі Цзіньпін зазначив, що важливе місце Угорщини – в новому варіанті логістичного проєкту "Один пояс, один шлях", який раніше пролягав через територію України, потім через територію Білорусі, а зараз буде пролягати через територію Туреччини з подальшим заходом у континентальну Європу.

При цьому будуть залучені логістичні можливості Угорщини, за допомогою яких відбуватиметься експорт товарів у країни Центральної Західної Європи.

Важливий момент, який стосується співпраці Китаю та Угорщини, стосується сфери зеленої енергетики. Він важливий з позиції не стільки України або локальних відносин, скільки з боку глобального економічного зростання, яким є зелений перехід до використання технологій накопичення відновлювальних джерел енергії, а також зниження викидів в атмосферу.

Європа, Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії – 24 Канал), німецькі лідери і французький лідер зазначали, що Китай поступово "вичавлює" європейських товаровиробників через нижчу собівартість та масовість виробництва. Тому вони вживають заходів, пов'язаних із постачанням китайської продукції, зокрема у сфері зеленої енергетики та електрокарів у країни ЄС,

– наголосив Вігірінський.

Угорщина як країна ЄС заявила, що з 2025 року вона почне збирати автомобілі BYD – один із провідних виробників акумуляторів, а також електромобілів на планеті Земля – на своїй території.

BYD – це китайський автовиробник, тому щойно ця продукція починає збиратися на території країни ЄС, відносно неї буде складно застосувати обмеження або санкції, бо це вже буде продукція безпосередньо країн ЄС,

– підкреслив політолог.

Він вважає, що Китай та Угорщина хочуть вести взаємовигідне партнерство. Для Сі цей візит був важливим з боку широкого представлення можливостей співпраці з Китаєм. Це якщо відкинути всі ідеологічні розбіжності, яких в економічному сенсі в його концепції бачення світу бути не повинно, тому що кожна країна має свою специфіку.

Мультикультурний світ

У рамках своєї специфіки Китай бачить мультикультурний, а не монотеїстичний світ з одним відображенням еталона правильності, який не може існувати в різних соціальних та економічних середовищах.

"Такі візити з помпезним прийняттям та взаємними компліментами завжди завершуються економічними домовленостями. Тому Угорщина буде об'єктом міжнародних інвестицій з боку Китаю. Але перешкодити цьому неможливо. Якщо країна задоволена такими результатами, а громадяни її підтримують, то немає потреби це засуджувати", – підсумував Андрій Вігірінський.

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