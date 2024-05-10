Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що у питаннях України Угорщина займає позицію, властиву правим урядам. Це позиція, яка стосується їхніх життєвих інтересів – особистої безпеки, а також економічного забезпечення – скажімо, співпраці з Росією.
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Дипломатичний еталон
На думку політолога, Сі Цзіньпін поїхав до Угорщини, аби запропонувати новий формат світового порядку. Він і його партія говорять про те, що блокова система міжнародних відносин, в якій існує уніфікована, а не мультикультурна позиція щодо інтересів інших країн, є хибною.
Китай цінує відносини з країнами, які попри те, що знаходяться у політико-економічних чи мілітарних блоках, пропагують чи реалізовують свою політику, виходячи із власних національних інтересів.
Угорщина хоче поліпшити національні інтереси шляхом поліпшення торгово-економічних відносин з Китаєм. Саме тому вона не вдається до засуджень Китаю відносно дотримань прав людей чи систем організації влади,
– зауважив Андрій Вігірінський.
Китай, зі свого боку, використовує Угорщину як дипломатичний еталон того, як країни повинні взаємодіяти, а не шукати приводи для конфронтації.
Перехід до сфери зеленої енергетики
Під час зустрічі Сі Цзіньпін зазначив, що важливе місце Угорщини – в новому варіанті логістичного проєкту "Один пояс, один шлях", який раніше пролягав через територію України, потім через територію Білорусі, а зараз буде пролягати через територію Туреччини з подальшим заходом у континентальну Європу.
При цьому будуть залучені логістичні можливості Угорщини, за допомогою яких відбуватиметься експорт товарів у країни Центральної Західної Європи.
Важливий момент, який стосується співпраці Китаю та Угорщини, стосується сфери зеленої енергетики. Він важливий з позиції не стільки України або локальних відносин, скільки з боку глобального економічного зростання, яким є зелений перехід до використання технологій накопичення відновлювальних джерел енергії, а також зниження викидів в атмосферу.
Європа, Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії – 24 Канал), німецькі лідери і французький лідер зазначали, що Китай поступово "вичавлює" європейських товаровиробників через нижчу собівартість та масовість виробництва. Тому вони вживають заходів, пов'язаних із постачанням китайської продукції, зокрема у сфері зеленої енергетики та електрокарів у країни ЄС,
– наголосив Вігірінський.
Угорщина як країна ЄС заявила, що з 2025 року вона почне збирати автомобілі BYD – один із провідних виробників акумуляторів, а також електромобілів на планеті Земля – на своїй території.
BYD – це китайський автовиробник, тому щойно ця продукція починає збиратися на території країни ЄС, відносно неї буде складно застосувати обмеження або санкції, бо це вже буде продукція безпосередньо країн ЄС,
– підкреслив політолог.
Він вважає, що Китай та Угорщина хочуть вести взаємовигідне партнерство. Для Сі цей візит був важливим з боку широкого представлення можливостей співпраці з Китаєм. Це якщо відкинути всі ідеологічні розбіжності, яких в економічному сенсі в його концепції бачення світу бути не повинно, тому що кожна країна має свою специфіку.
Мультикультурний світ
У рамках своєї специфіки Китай бачить мультикультурний, а не монотеїстичний світ з одним відображенням еталона правильності, який не може існувати в різних соціальних та економічних середовищах.
"Такі візити з помпезним прийняттям та взаємними компліментами завжди завершуються економічними домовленостями. Тому Угорщина буде об'єктом міжнародних інвестицій з боку Китаю. Але перешкодити цьому неможливо. Якщо країна задоволена такими результатами, а громадяни її підтримують, то немає потреби це засуджувати", – підсумував Андрій Вігірінський.
Візит лідера Китаю до Європи: з ким зустрічався Сі
- Сі Цзіньпін вперше за 5 років відвідав Європу. Своє робоче турне він почав із Франції, де зустрівся з Еммануелем Макроном. Основними темами були торговельні відносини між ЄС і Китаєм та війна в Україні.
- 7 травня Сі відвідав Сербію. Зустріч була запланована до 25-ї річниці бомбардування авіацією США посольства Китаю в Бєлгороді, з чого і почалась дружба Китаю та Росії на антиамериканському підґрунті. Під час зустрічі був підписаний договір про зону вільної торгівлі.
- Також 9 травня очільник Китаю здійснив свій перший державний візит до Угорщини, який припав на 75-річчя дипломатичних відносин між країнами. Прем'єр Віктор Орбан особисто зустрів президента Китаю в аеропорту Будапешта, засвідчуючи, що цей візит для нього став важливою подією.